قتيلة وأكثر من 20 مصابًا في قصف إيراني على «تل أبيب».. وحفرة كبيرة بعاصمة الاحتلال

أفادت خدمات الإنقاذ الإسرائيلية لوسائل الإعلام المحلية بمقتل امرأة وإصابة أكثر من 20 شخصًا، جراء هجوم صاروخي إيراني استهدف تل أبيب.

وأوضح البيان أنه عُثر على المرأة مصابة بجروح بالغة، قبل أن تفارق الحياة لاحقًا متأثرة بإصابتها.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية في المنطقة المتضررة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه في حصيلة اليوم الأول من الحرب، سقط قتيل واحد وأُصيب 121 آخرون، نتيجة القصف بالصواريخ الإيرانية.

كما جرى تداول صور تُظهر آثار صاروخ إيراني، خلّف حفرة كبيرة في مدينة تل أبيب، وسط فلسطين المحتلة.

