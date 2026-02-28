قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
نتنياهو: دمرنا مقر المرشد الإيراني خامنئي في قلب طهران
الأرصاد تحذر: 3 ظواهر جوية غدًا والصغرى تصل إلى صفر مئوية
بيان عاجل من سفارة مصر بالدوحة لأبناء الوطن في قطر
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وصقيعًا
اقتصاد

ننشر تفاصيل جدول ندوات الضرائب في أسبوع

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
محمد يحيي

تستمر مصلحة الضرائب المصرية في إجراءات تخفيض عدد الندوات التثقيفية خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المعظم بواقع 10 ندوات أسبوعية لمدة 5 أيام متصلة .

بحسب ما ذكرته مصلحة الضرائب برئاسة رشا عبد العال والتي تتضمن تنظيم ندوتين اثنتين يوميًا ولمدة 5 أيام بواقع 20 ساعة أسبوعية في الفترة من الأحد حتي الخميس .

وحددت مصلحة الضرائب أرقام الندوات التثقيفية بغرض دعم المجتمع الضريبي والمخاطبين بأداء الضريبة من 2797 حتي 2802 خلال الأسبوع الحالي.

جدول مواعيد المحاضرة

تركز المحاضرات التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية على أكثر من 5 ملفات استراتيجية أبرزها " الفاتورة والإيصال الإلكتروني، احتساب ضرائب المرتبات والأجور PayRoll، حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية المقدمة للممولين، ربط الفاتورة الإلكترونية مع منظومة نافذة التابعة لمصلحة الجمارك المصرية.

ويحاضر في المحاضرات نخبة من قيادات المصلحة علي مستوى المأموريات والإدارات المتخصصة أبرزها إدارات" التطوير ومتابعة البرامج، البحوث الضريبية، مركز أول كبار الممولين، وحدة التجارة الإلكترونية، الإرشاد الضريبي، التفتيش على المصالح الحكومية، الدعم الداخلي للتعاملات الإلكترونية".

موضوعات المحاضرات

تتضمن أبرز المحاضرات التي تحمل أرقام من 2783 حتي 2792  خلال المدة المذكورة حيث تتضمن الندوات وورش التدريب بعناوين وموضوعات:

  • منظومة الفاتورة الإلكترونية
  • دور منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية " ساب" في تبسيط الإجراءات الضريبية
  • المعالجة الضريبية لأنشطة المهن الحرة دخل وقيمة مضافة
  • كيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط
  • منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبية على الأجور والمرتبات
  • نظرة عامة على منظومة الإيصال الإلكتروني وأهدافها ومزاياها والفرق بينها وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية
  • كيفية تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعية دخل
  • منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة
  • الضريبية على التجارة الإلكترونية
  • نظرة عامة على القانون 157 لسنة 2025
مصلحة الضرائب المصرية اخبار مصر رشا عبد العال الندوات التثقيفية القيمة المضافة الضرائب علي الدخل ضرائب الأجور والمرتبات

لماذا يعتبر السلمون "سوبر فود"؟
وائل جسار
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

