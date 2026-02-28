ننشر تفاصيل جدول ندوات الضرائب في أسبوع

تستمر مصلحة الضرائب المصرية في إجراءات تخفيض عدد الندوات التثقيفية خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المعظم بواقع 10 ندوات أسبوعية لمدة 5 أيام متصلة .

بحسب ما ذكرته مصلحة الضرائب برئاسة رشا عبد العال والتي تتضمن تنظيم ندوتين اثنتين يوميًا ولمدة 5 أيام بواقع 20 ساعة أسبوعية في الفترة من الأحد حتي الخميس .

وحددت مصلحة الضرائب أرقام الندوات التثقيفية بغرض دعم المجتمع الضريبي والمخاطبين بأداء الضريبة من 2797 حتي 2802 خلال الأسبوع الحالي.

جدول مواعيد المحاضرة

تركز المحاضرات التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية على أكثر من 5 ملفات استراتيجية أبرزها " الفاتورة والإيصال الإلكتروني، احتساب ضرائب المرتبات والأجور PayRoll، حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية المقدمة للممولين، ربط الفاتورة الإلكترونية مع منظومة نافذة التابعة لمصلحة الجمارك المصرية.

ويحاضر في المحاضرات نخبة من قيادات المصلحة علي مستوى المأموريات والإدارات المتخصصة أبرزها إدارات" التطوير ومتابعة البرامج، البحوث الضريبية، مركز أول كبار الممولين، وحدة التجارة الإلكترونية، الإرشاد الضريبي، التفتيش على المصالح الحكومية، الدعم الداخلي للتعاملات الإلكترونية".

موضوعات المحاضرات

تتضمن أبرز المحاضرات التي تحمل أرقام من 2783 حتي 2792 خلال المدة المذكورة حيث تتضمن الندوات وورش التدريب بعناوين وموضوعات: