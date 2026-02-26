بالأرقام .. ارتفاع حصيلة الضرائب بالموازنة لـ1.8 تريليون جنيه

ارتفعت حصيلة الضرائب في أول 7 شهور من العام المالي الجاري بمقدار من 390 مليار جنيه على أساس سنوي.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية واطلعت " صدي البلد" عليه؛ عن ارتفاع الإيرادات الضريبية في الفترة من يوليو حتي يناير من العام الجاري إلي 1.41 تريليون جنيه بعد أن كانت 1.071 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2024 الماضي بزيادة تبلغ 340 مليار جنيه.

وبلغ معدل زيادة الإيرادات العامة في الموازنة خلال أول 7 شهور من السنة المالية الحالية، 540 مليار جنيه بما يجاوز التريليون جنيه؛ لتسجل 1.8 تريليون جنيه بمعدل نمو بلغ 42.82%.

استحوذت الإيرادات الضريبية المحققة على نسبة 78.33% من مجمل الإيرادات العام المحققة في الفترة المذكورة بما تمثل أكثر من 3 أرباع تلك الإيرادات.

قال التقرير إنه تم تحصيل مبلغ 456.6 مليار جنيه في صورة ضرائب من الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية خلال الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 146.06 مليار جنيه على أساس سنوي.

وارتفعت حصيلة الضرائب المحصلة من أرباح شركات الأموال إلي 260.8 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري بزيادة بلغت 89 مليار جنيه علي أساس سنوي بنمو يقدر بـ 51.71%.