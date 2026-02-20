قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مائدة الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر.. صورة جامعة لأبناء قارات العالم
شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية
اشتباك بين مقاتلات أمريكية وصينية فوق البحر الأصفر | تفاصيل
السيطرة على حريق مخلفات كاوتش أعلى عقار في بنها دون خسائر بشرية
نجيب ساويرس: إيدي سايبة وأنسي أخويا إيده ناشفة في الفلوس
رامز جلال عن هنا الزاهد: عندها 22 مليون فولوز لو طلقتهم على طليقها هياكلوه
مجلس الدراسات العليا بجامعة عين شمس يضع آليات جديدة لجذب الطلاب الوافدين
فضل شهر رمضان.. 5 خصائص عظيمة اختصه الله بها دون سائر الشهور
بعد شكوى الأهلي.. كاف يصدم الجيش الملكي المغربي بتقرير مراقب المباراة
أسرة المجني عليه في واقعة الخرطوش بباسوس: مش هنسيب حقهم ونطالب بمحاسبة المتورطين
قائد سابق بالحرس الثوري: إغراق حاملة طائرات وأسر جنود أمريكيين سيناريو مطروح
مفتي الجمهورية يوضح طريقة تحديد قيمة الفدية والزكاة في رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير المالية يكشف عن تفاصيل تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وزير المالبة
وزير المالبة
محمد يحيي

تبدأ وزارة المالية مع الربع المالي الثالث الجاري؛ تفعيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الممنوحة للمستثمرين من القطاع الخاص لدعم الممولين بإعتبارها أبرز تكليفات القيادة السياسية.

كشف أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات له؛ عن معالجة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ساعدت في معالجة ظاهرة الإزدواج الضريبي بين الشركات القابضة وكياناتها التابعة.

قال وزير المالية إن الحزمة الجديدة للمرة الأول تقدم نظامًا ضريبيًا مبسطا للمشروعات التي يتخطى إيرادها السنوي 20 مليون جنيه، معتبرًا أن ذلك الاجراء يستهدف دعم توسعات وانتشار تلك المؤسسات وزيادة معدلات الربحية لديها.

وأوضح أن التسهيلات تشمل تيسيرات لأول مرة لـ100 ألف ممول ينضم للنظام الضريبي المبسط الجديد.

وذكر إنه من المقرر إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز تداول المقيمين بالبورصة المصرية، بالإضافة إلي ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات.

وسيتم إطلاق «موبايل أبلكيشن» للإخطار والسداد الإلكتروني لضريبة التصرفات العقارية بمرونة وسهولة.

