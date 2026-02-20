مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم إسرائيلي على عين الحلوة بجنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن "​غارة العدو الإسرائيلي​ على مخيم ​عين الحلوة​، أدت إلى استشهاد شخصين، وإصابة 3 آخرين".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أوضحت المتحدثة باسم ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ “إيلا واوية”، أن المقر الذي قصفه جيش الاحتلال في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان، كانت تنشط منه عناصر حركة حماس.

ويواصل جيش الاحتلال خرق الهدنة المُوقعة مع حزب الله في نوفمبر 2024؛ بعدما خاض الجانبان اشتباكات كبيرة تسببت في مقتل وإصابة الآلاف في لبنان ودولة الاحتلال.

يأتي ذلك؛ وسط تصعيد أمريكي إيراني، بعد الحشود العسكرية في الخليج العربي قرب إيران، حيث يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربة لطهران؛ حال فشلت المفاوضات النووية الجارية بين الجانبين وكان آخر جولاتها الثلاثاء الماضي في جنيف.