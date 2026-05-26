الهلال الأحمر السعودي: انتشار مكثف للفرق الإسعافية وتقنيات حديثة لخدمة الحجاج

أكد الدكتور تيمور جان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، أن الهيئة بدأت تنفيذ خطتها التشغيلية مبكرًا بهدف تقديم أفضل مستويات الخدمات الإسعافية لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج، مشيرًا إلى جاهزية الفرق الميدانية للتعامل مع مختلف الحالات الصحية والطارئة بكفاءة عالية.



وأوضح جان، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن الهيئة تعتمد على توزيع مدروس وانتشار مكثف للفرق الإسعافية في المناطق التي تشهد كثافات مرتفعة، مثل جبل الرحمة ومسجد نمرة والطرق المؤدية إليهما، إلى جانب الانتشار داخل الطرق بين المخيمات، بما يضمن سرعة الوصول للحالات وتقديم الخدمة في الوقت المناسب.



وأشار إلى أن منظومة العمل الإسعافي تشمل مستويات متعددة تبدأ بفرق الإسعاف الميدانية ووسائل التنقل الخفيفة التي تسهم في سرعة الوصول للحالات والتعامل معها منذ ظهور الأعراض الأولية، وصولًا إلى سيارات الإسعاف بمختلف أنواعها، والتي تتولى نقل المرضى والمصابين إلى المنشآت الصحية داخل المشاعر المقدسة وخارجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وأضاف أن الهيئة استعانت بوسائل حديثة للتعامل مع الكثافات المرتفعة، من بينها عربة “رفيدة” الكهربائية الصديقة للبيئة، والتي تساعد فرق الإسعاف على التحرك بسرعة داخل المناطق المزدحمة والوصول للحالات الطارئة ونقلها إلى الجهات الصحية المناسبة.



ولفت المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي إلى أن الهيئة اعتمدت بشكل كبير على التقنيات الحديثة في مختلف مراحل تقديم الخدمات الإسعافية، الأمر الذي ساهم في تسريع الاستجابة وتحسين كفاءة التعامل مع البلاغات، خاصة خلال يوم عرفة الذي يشهد كثافات كبيرة بين الحجاج.