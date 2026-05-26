قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ينقذ مالاجا الإسباني الزمالك من أزمة الرخصة الأفريقية؟
شبورة وأمواج مرتفعة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
اللي مش قادر يروح الحكومي.. الأطباء تضع حد أدنى للكشف بالعيادات الخاصة
مفيش فلوس في الـ ATM.. شكاوى المواطنين تتصاعد ورئيس البنك الأهلي يرد
عودة للتراجع من جديد.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين في وقفة عيد الأضحى
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى
الرئيس السيسي لملك البحرين: نثمن تهنئتكم بالعيد ونتمنى دوام الأمن والاستقرار للشعب الشقيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة
وسط أجواء شديدة الحرارة.. توزيع مظلات وأكياس ثلج على حجاج عرفات
منتخب روسيا.. تعرف على منافس مصر في بروفة قوية قبل السفر للمونديال
فى أجواء روحانية بعرفات.. حجاج القرعة: الدولة وفرت لنا رحلة حج استثنائية
الإسعاف والطوارئ: شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا يقول الله لملائكته عشية يوم عرفة ؟

جبل عرفات
جبل عرفات
إيمان طلعت

يوم عرفة، من أعظم الأيام عند الله عز وجل، وأنه أكثر يوم يغفر الله فيه لعباده، وأنه أحد الأيام التي أقسم الله بها في كتابه، وأنه اليوم الذي أتم الله فيه الدين.

ماذا يقول الله لملائكته يوم عرفة ؟

ورد في يوم عرفة العديد من الأحاديث التي تبين أن له شأنا عظيما في نفوس الحجيج من المؤمنين وهم واقفين على صعيد عرفات، رافعين أكف الضراعة والابتهال إلى ربهم الكريم الوهاب، طمعًا في مغفرته - سبحانه وتعالى -، قد أتوه شعثًا غبرًا من كل حدب وصوب، ومن كل فج عميق.

وفى يوم يباهي الخالق سبحانه ملائكةَ السماء بعباده الواقفين على عرفة، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا!».

يوم عرفة يوم المباهاة

يُباهي اللهُ فيها الملائكةَ بالحجيج؛ ويهبط فيه إلى السماء الدنيا ويدنو؛ سبحانه وتعالى: قال صلى الله عليه وسلم: «وأما وقوفك عشية عرفة؛ فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة ، يقول: عبادي جاؤني شعثا من كل فج عميق، يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل، أو كقطر المطر، أو كزبد البحر ؛ لغفرتها . أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ، ولمَن شفعتم له» الراوي: عبدالله بن عمر، المصدر: صحيح الترغيب.


فضل يوم عرفة

وردت أحادث عن فضائل يوم عرفة، وروى مسلم عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمِ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟ (مسلم حديث: 1348).

ثبت حديث صيام يوم عرفة أن صيامه يُكفّر الله به سنتَينِ، قال صلى الله عليه وسلم: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ» (أخرجه مسلم في صحيحه: 1162)

وهناك حديث روي عن فضائل يوم عرفة يؤكد أنه يوم عيد، ويوم أكمل الله فيه الدين، وأتمَّ النعمة، ورضِيَ لنا الإسلام دينًا، فعن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِعُمَرَ: «إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ آيَةً؛ لَوْ أُنْزِلَتْ فِينَا لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً! فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّى لأَعْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتْـ، وَأَىَّ يَوْمٍ أُنْزِلَتْ، وَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ أُنْزِلَتْ:أُنْزِلَتْ بِعَرَفَةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ.قَالَ سُفْيَانُ: أَشُكُّ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ أَمْ لاَ. يَعْنِى «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى» (أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما).

ومن فضائل يوم عرفة: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَة»، فعن السيدة عَائِشَة -رضي الله عنه- أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ». أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (1348).

ماذا يقول الله لملائكته يوم عرفة يوم عرفة يوم المباهاة فضل يوم عرفة عشية يوم عرفة يوم عرفة وقفة عرفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء يوم عرفة .. أفضل 17 كلمة نبوية جامعة للخيرات و210 أدعية تحقق الأمنيات

ريبيرو

تطورات مثيرة في قضية روبيرو ضد الأهلي.. وفرج عامر: اللي يصعب عليك يفقرك

هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟

هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

حمله لاستخراج التراخيص

غلق 14 منشأة واستخراج 33 رخصة جديدة بالمنيا ضمن مبادرة ترخيصك في محلك

الأكلات البدوية في العيد

مندي وكمونية وفراشيح.. موائد بدو جنوب سيناء في عيد الأضحى كرم وتراث

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد مجزر شبشير الحصة ويعلن الذبح مجانًا للمواطنين

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يأكل الحاج لتجنب الإجهاد الحراري؟ وكيفية تجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟

نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟
نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟
نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد