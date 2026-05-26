دعاء يوم عرفة للصائمين.. اقتنص هذه الكلمات قبل أذان المغرب

دعاء يوم عرفة للصائمين

يعيش المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها نفحات إيمانية عظيمة في هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء الذي يوافق وقفة عرفات الطاهرة، ليتأهب الجميع لاستقبال عيد الأضحى المبارك غداً الأربعاء.

ومع تسارع الدقائق واقتراب أذان المغرب، يتسابق الصائمون في هذه الآونة لاغتنام الوقت الذهبي المتبقي من نهار هذا اليوم العظيم، متوجهين بقلوب خاشعة وأكف ضارعة إلى المولى عز وجل، طمعاً في كرمه وعفوه، ومستغلين اللحظات الأخيرة قبل الإفطار التي تعد من أرجى أوقات استجابة الدعاء.

وفي هذا التوقيت المبارك، يحرص الصائمون على التضرع إلى الله بمجموعة من الأدعية الجامعة للخير والمأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها:

سؤال الله من جوامع الخير والنعيم المقيم:

يتجه العبد إلى ربه بالدعاء قائلاً: اللهم إنني أطلب منك من عظيم الخير كلّه، ما ظهر منه في العاجل وما خفي في الآجل، مما علمته ومما لم أحط به علماً، وأعوذ بجلالك من الشرور بمختلف أنواعها عاجلها وآجلها، ما ظهر لي منها وما بطن.

كما أسألك يا الله من الخير الذي تضرع به إليك عبدك ورسولك ونبيك محمد، وأستجير بك من كافة الشرور التي استعاذ منها نبيك الكريم.

اللهم إني أسألك الفوز بجنات النعيم وما يقربني إليها من سديد القول وصالح العمل، وأعوذ بك من عذاب النيران وما يدني منها من قبيح الفعال أو المقال، وأبتهل إليك أن تجعل عاقبة كل أمر قضيته وقدرته عليّ خيراً ومصلحة.

اللهم اجعلني أخشاك في سري وعلانيتي، ووفقني لقول الحق والعدل في مواطن الرضا والغضب، وارزقني الاعتدال والقصد في حالتي الفقر والغنى على حد سواء.

ربِّ أسألك نعيماً دائماً لا ينفد، وفرحة وقرة عين موصولة لا تنقطع، وأسألك الرضا والتسليم بعد نزول قضائك، وطيب العيش وبرده بعد الانتقال إلى جوارك.

اللهم ارزقني لذة التطلع والنظر إلى وجهك الكريم، والشوق العظيم لقاائك في غير محنة مضرة ولا فتن مضلّة، اللهم جمل ظاهري وباطني بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين وصالحين ومصلحين.

اللهم بعلمك الواسع للغيب وبقدرتك العظيمة على الخلق أجمعين، أطل في عمري ما دامت الحياة تحمل خيراً لي، وتوفني وتقبّني إليك إذا كانت الوفاة خيراً لي.

أدعية يوم عرفة مستجابة

وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعتق رقاباً من النيران في يوم أكثر مما يعتق في يوم عرفة، وأنه سبحانه ليدنو من عباده ويباهي بوقوفهم وتضرعهم الملائكة المقربين متسائلاً عن مرادهم ومبتغاهم، مما يجعل الدعاء في هذه الساعات مستجاباً ومسموعاً.

ومن الدعوات المباركة التي يلهج بها الصائم الآن: اللهم إني أسألك أفضل المسألة، وأحسن الدعاء، وأكمل النجاح، وأخلص العمل، وأجزل الثواب، وطيب الحياة، وحسن الممات. رب ثبتني على الحق وثقل بالخيرات موازيني، وحقق في قلبي الإيمان، وارفع درجتي في المهديين، وتقبل مني صالح الأعمال وخواتيمها، وأولها وآخرها، وظاهرها وباطنها، واجعل نصيبي الدرجات العلى من الجنة.

اللهم إني أسألك التوفيق لفعل الخيرات، وترك الموبقات والمنكرات، ورزق حب المساكين، وأن تمن علي بتوبة نصوح وتغفر لي خطيئتي وترحمني بكرمك.

ويختم الصائم مناجاته بالقول: اللهم ذلل لي الصعاب وسخر لي خلقك وألِن لي قلوب العباد كما سخرت البحر لنبيك موسى عليه السلام، وكما جعلت الحديد ليناً لداود عليه السلام، فإن نواصي العباد وخلفك كلها في قبضتك، وقلوبهم بين يديك تصرفها وتقلّبها كيفما شئت، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك وطاعتك، يا علام الغيوب والسرائر أطفئ بفضلك وبقول لا إله إلا الله غضب الغاضبين، واستجلب لي محبتهم وودهم برحمتك يا أرحم الراحمين.