موعد اذان المغرب يوم عرفة.. اعرف هتفطر الساعة كام

يشهد موعد أذان المغرب يوم عرفة اهتمامًا واسعًا من المسلمين اليوم، الثلاثاء، حيث يحرص الملايين على صيام هذا اليوم المبارك، ويبحثون عبر محرك البحث جوجل عن موعد الإفطار ومواقيت الصلاة في يوم عرفة، لما لهذا اليوم من فضل عظيم ومكانة كبيرة في الإسلام.

ويقدم موقع “صدى البلد” في السطور التالية موعد أذان المغرب يوم عرفة ومواقيت الصلاة كاملة.

موعد أذان المغرب يوم عرفة

يؤذن لصلاة المَغرب في القاهرة فى تمام الساعة ٧:٤٩م.

موعد أذان المغرب اليوم فى المحافظات

الجيزة ٧:٤٨ م

الإسكندرية ٧:٥٦ م

أسوان ٧:٢٩ م

البحر الأحمر ٧:٢٦ م

مرسى مطروح ٨:٠٧ م

دعاء يوم عرفة

جاء في حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلم: “خير الدّعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير”.

دعاء النبي عند الإفطار

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".