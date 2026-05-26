شبورة وأمواج مرتفعة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة وتحديدا خلال أيام عيد الأضحى استقرارا في الأحوال الجوية وذلك بناء على تصريحات المسؤولين بهيئة الأرصاد الجوية، مع التحذير من ارتفاع الأمواج والشبورة الصباحية.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم، الثلاثاء، أجواءً ربيعية مستقرة، دون أي ارتفاعات في درجات الحرارة، موضحة أن درجات الحرارة الحالية أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة خلال ساعات النهار تسجل 30 درجة مئوية، فيما تتراوح درجات الحرارة في المحافظات الساحلية بين 25 و29 درجة، بينما تسجل محافظتا الأقصر وأسوان نحو 36 درجة.

وأضافت أن الأجواء خلال ساعات الليل تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع إحساس بالبرودة نسبيًا في المناطق الجديدة والمفتوحة، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح على أغلب المحافظات بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة الصغرى خلال الليل في القاهرة الكبرى تتراوح بين 18 و19 درجة، فيما تسجل بعض المناطق نحو 16 درجة، مؤكدة أن الأجواء الليلية ستكون معتدلة وممتعة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية دون تأثير على الأنشطة اليومية.

اضطراب حركة الملاحة

وحذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية، موضحة أن ارتفاع الأمواج يتراوح بين مترين و3.5 متر، داعية المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة مع انتشار الشبورة المائية خلال ساعات الصباح في الفترة المقبلة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وبعض المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أماتر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3.5 متر والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 19

العاصمة الجديدة 31 18

6 أكتوبر 31 18

بنها 30 18

دمنهور 29 18

وادي النطرون 31 18

كفر الشيخ 29 17

بلطيم 27 17

المنصورة 30 18

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 29 18

طنطا 29 17

دمياط 25 17

بورسعيد 26 18

الإسماعيلية 31 18

السويس 31 18

العريش 25 17

رفح 25 17

رأس سدر 31 20

نخل 30 16

كاترين 25 12

الطور 31 21

طابا 29 18

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 33 23

الإسكندرية 26 18

العلمين 25 17

مطروح 24 17

السلوم 25 16

سيوة 31 18

رأس غارب 32 20

سفاجا 32 21

مرسى علم 33 24

شلاتين 35 24

حلايب 32 25

أبو رماد 34 24

مرسى حميرة 34 24

أبرق 35 23

جبل علبة 32 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 31 18

بني سويف 32 18

المنيا 32 19

أسيوط 33 19

سوهاج 34 20

قنا 36 23

الأقصر 36 23

أسوان 37 24

الوادي الجديد 35 21

أبوسمبل 37 24