يشدد على منع الإشغالات ورصد المخالفات ورفع كفاءة محيط المساجد والساحات

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظ لرفع مستوى النظافة وتجميل ودهان الأرصفة وأسوار الحدائق بأحياء الدقى والعجوزة، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ للإطمئنان على إنتظام تقديم الخدمات ضمن الإستعدادات الخاصة بإستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما حرص محافظ الجيزة على تفقد حالة الإشغالات ومدى إلتزام المحال والمقاهى وعدم تعديها على الشوارع والطرق لتفادى التكدسات المرورية، موجهاً بالغلق الفورى حال رصد أية حالات مخالفة.

شملت جولة المحافظ شوارع جامعة الدول وأحمد عرابى وسوريا والسودان وصلاح جاهين ومتفرعاتهم بنطاق حى العجوزة.

وبنطاق حى الدقى تابع المحافظ الأعمال بشوارع البطل أحمد عبدالعزيز والدقى والتحرير ومتفرعاتهم، مؤكداً على رؤساء أحياء الدقى والعجوزة بالتواجد الميدانى وتكثيف المرور للحفاظ على مستوى النظافة ومنع تراكم المخلفات ورفع كفاءة محيط المساجد والساحات المخصصة لصلاة عيدالأضحى، وكذا الحدائق والمتنزهات لإستقبال المعيدين.