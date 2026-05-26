فرحة العيد تحولت إلى مأساة.. إصابة 14 شخصًا في تصادم قرب بوابة الكريمات

أُصيب 14 شخصًا، مساء الاثنين، في حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بالقرب من بوابة الكريمات على الطريق الصحراوي بمحافظة الجيزة، وسط حالة من الذعر بين المارة وقائدي السيارات.

وكشفت التحريات الأولية أن المصابين كانوا في طريقهم لقضاء إجازة العيد وزيارة ذويهم، قبل أن تتحول رحلتهم إلى لحظات صعبة إثر وقوع التصادم المفاجئ على الطريق الصحراوي.

وعلى الفور، دفعت الأجهزة المعنية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.