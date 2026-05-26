مهربتش قدام الزمالك.. زيزو يكشف تفاصيل مثيرة عن قمة الدوري

خرج أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي ، بتصريحات قوية كشف خلالها كواليس المرحلة الماضية، مؤكدًا أنه لم يتهرب يومًا من مواجهة نادي الزمالك، وأن ما تردد حول خوفه من مباريات القمة لا أساس له من الصحة.

وقال زيزو إنه يتعامل مع الانتقادات بهدوء، لكنه يضحك عندما يسمع من يردد أنه يهرب من لقاءات الزمالك، مشيرًا إلى أن مسيرته تشهد له في المباريات الكبرى، خاصة أنه سبق وتألق في أول قمة شارك بها ونجح في التتويج بالسوبر إلى جانب حصوله على جائزة رجل المباراة.

زيزو: لو كنت أهرب لفعلتها في النهائيات الكبرى

وأكد اللاعب أن فكرة الهروب لا تتماشى مع شخصيته أو طموحاته، موضحًا أن من يفكر في الابتعاد عن الضغوط كان من الأولى أن يهرب من المباريات النهائية الكبرى، مثل نهائي دوري أبطال إفريقيا أو كأس العالم للأندية، وليس من مباراة قمة محلية مهما كانت أهميتها.

وأضاف أن الضغوط الجماهيرية أمر طبيعي داخل الأهلي، لأن الفريق دائمًا مطالب بالفوز وتحقيق البطولات، وهو ما يجعل أي تعثر محل غضب وانتقادات واسعة.

الإصابة تؤثر نفسيًا على زيزو

وتحدث زيزو عن الإصابات التي تعرض لها مؤخرًا، مؤكدًا أنها من أكثر الأمور التي تضايقه نفسيًا، لأنه دائمًا يشعر أن تعرضه للإصابة قد يكون نتيجة تقصير منه في بعض التفاصيل الخاصة بالتدريب أو الاستعداد البدني، رغم إيمانه الكامل بأنها قضاء وقدر.

رسالة واضحة بشأن الموسم المقبل

واختتم زيزو تصريحاته بالتأكيد على أنه سيعمل بقوة أكبر خلال الموسم المقبل، وسيجتهد لتقديم مستوى أفضل، مشددًا على أن الأهلي لا يحتاج إلى صفقات كثيرة، لأن المجموعة الحالية قادرة على تحقيق نتائج وإنجازات أكبر إذا حصلت على الاستقرار والتركيز الكافي.

كما شدد على أنه إذا كان صاحب القرار في أي عروض خارجية مستقبلًا، فإن الأولوية بالنسبة له ستظل دائمًا للنادي الأهلي وجماهيره.