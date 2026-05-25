إعلامي: ياسين منصور يتحفظ على سداد الأهلي قيمة عقد زيزو دون تطبيق لائحة العقوبات

أكد الإعلامي محمد فاروق أن ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، أبدى تحفظه على آلية سداد قيمة عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد مصطفى زيزو، خلال الموسم الأول له داخل القلعة الحمراء، في ظل الترتيبات المالية الخاصة بعقده.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN:إجمالي ما يتقاضاه زيزو يقترب من 90 مليون جنيه، موزعة بين 40 مليون جنيه من النادي، و50 مليون جنيه عبر عقود إعلانية مقدمة من شركة الكرة وبعض الرعاة المرتبطين بالنادي.

وتابع: تحفظ ياسين منصور على حصول زيزو على جزء كبير من قيمة عقده بشكل مُبكر قبل انطلاق الموسم، إلى جانب توزيع باقي المستحقات على فترات متقاربة، وهو ما اعتبره مخالفًا لسياسة الصرف المتبعة داخل الفريق.

وأتم: هذا النظام في التعاقدات المالية لم يُطبق على باقي لاعبي الأهلي الذين تم تطبيق لائحة خصومات عليهم وصلت إلى 25% من عقودهم السنوية، في إطار سياسة الثواب والعقاب داخل النادي عقب تراجع النتائج خلال الموسم المنصرم وخسارة لقب دوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز والخروج من كأس مصر وكأس الرابطة.

واختتم: طلب ياسين منصور بإعادة النظر في آلية صرف عقد زيزو خلال الموسم المقبل، مع التأكيد على ضرورة تطبيق نظام الثواب والعقاب على جميع اللاعبين دون استثناء، لضمان تحقيق مبدأ المساواة داخل الفريق، كما طُلب منصور من سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، متابعة الملف وإعادة تقييم بنود الصرف الخاصة بعقد اللاعب في المرحلة المقبلة.