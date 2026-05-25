الاتحاد السعودي يتجه لعدم التجديد لفابينيو وثنائي الفريق

بدأت إدارة نادي الاتحاد التحضير مبكرًا للموسم الجديد من خلال مراجعة شاملة لملفات الفريق الأول، وسط اتجاه قوي لإجراء تغييرات على مستوى قائمة اللاعبين قبل انطلاق فترة الإعداد الصيفية.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة النادي لا تنوي تمديد عقود الثلاثي فابينيو وعواد الناشر وعبدالعزيز البيشي، ضمن خطة تهدف لإعادة هيكلة الفريق وتجهيز عناصر جديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وتعمل الإدارة الاتحادية حاليًا على تقييم شامل لأداء اللاعبين المحليين والأجانب، بالتنسيق مع الجهاز الفني، من أجل تحديد احتياجات الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة النادي في بناء فريق أكثر جاهزية للمنافسة على البطولات.

ويُعد البرازيلي فابينيو من أبرز الأسماء المطروحة للرحيل، رغم نجاحه في حصد لقبي دوري روشن وكأس الملك مع الاتحاد منذ انضمامه قادمًا من ليفربول في صيف 2023.

وينتهي عقد لاعب الوسط البرازيلي في يونيو 2026، وهو نفس موعد انتهاء عقدي عواد الناشر وعبدالعزيز البيشي.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن وجود توصيات داخل النادي بعدم التجديد لبعض اللاعبين مع نهاية عقودهم، قبل أن تتوسع المراجعة الفنية خلال الفترة الأخيرة لتشمل أسماء أخرى داخل الفريق.

وتنتظر جماهير الاتحاد تحركات الإدارة خلال الميركاتو الصيفي، خاصة فيما يتعلق بالصفقات الجديدة واللاعبين الأجانب، في ظل طموحات النادي للعودة بقوة إلى المنافسة على جميع الألقاب الموسم المقبل.