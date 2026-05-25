وزير الري: مصر تدعم إعداد كوادر إفريقية لمواجهة التحديات المائية والمناخية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ، اعتزاز مصر العميق بانتمائها الإفريقي، وحرصها الدائم على دعم الأشقاء الأفارقة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات المياه والبيئة والمناخ، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تشهدها القارة، ويدعم مسارات التنمية المستدامة والرخاء لشعوب إفريقيا.

وقال سويلم - بمناسبة الاحتفال بـ"يوم إفريقيا" - إن التعاون مع الدول الإفريقية يُعد أحد المحاور الرئيسية لسياسة وزارة الموارد المائية والري، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون جنوب-جنوب، ودعم جهود التنمية وبناء القدرات بالدول الإفريقية.

ولفت إلى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع الدول الإفريقية في مجالات إدارة الموارد المائية، وتطهيرات الحشائش بالمجاري المائية، وحصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية، والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية.

كما أطلقت مصر، بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل.

وأوضح سويلم، أن التحديات المائية والمناخية التي تواجه القارة الإفريقية تتطلب تعزيز العمل المشترك، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن مصر تضع خبراتها الفنية والمؤسسية في خدمة أشقائها الأفارقة، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وتدريبية وبحثية تسهم في تحسين إدارة الموارد المائية، ورفع القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئة، وتعزيز صمود المجتمعات الإفريقية أمام التحديات المتزايدة.

وأضاف أن مصر تحرص على تقديم الدعم للأشقاء الأفارقة من خلال البرامج التدريبية التي ينظمها المركز القومي لبحوث المياه والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، بما يسهم في إعداد كوادر فنية قادرة على مواجهة التحديات المائية بالقارة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، ودعم البحث العلمي، وإعداد وتنفيذ المشروعات المرتبطة بالمياه والتكيف المناخي.

وأكد سويلم حرص مصر على دعم العمل الإفريقي المشترك من خلال التعاون الفعال مع مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو"، باعتباره منصة مهمة لتنسيق الرؤى والمواقف الإفريقية في القضايا المائية، وتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الأمن المائي بالقارة، مشيرًا إلى أن تولي مصر رئاسة المجلس خلال الفترة من 2023 إلى 2025 عكس ثقة الدول الإفريقية في الدور المصري الرائد بقطاع المياه، وما تبذله مصر من جهود لدعم قضايا المياه والتنمية بالقارة الإفريقية.

ولفت إلى أن مصر تتولى حاليًا رئاسة "مرفق المياه الإفريقي"، الذي يُعد إحدى الآليات المهمة لدعم إعداد وتمويل المشروعات المائية بالدول الإفريقية، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وزيادة قدرة الدول الإفريقية على مواجهة التحديات المرتبطة بالمياه والمناخ، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز دور المرفق في دعم الدول الإفريقية وتحفيز الاستثمارات في قطاع المياه.

وذكر سويلم أن مصر ستواصل التزامها الراسخ بدعم الأشقاء الأفارقة في مجالات المياه والبيئة والمناخ، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات، والعمل مع الدول والمؤسسات الإفريقية لمواجهة التحديات المشتركة، بما يدعم الأمن المائي والتنمية المستدامة والرخاء لشعوب القارة الإفريقية.

يذكر أن القارة الإفريقية تحتفل سنويًا بـ"يوم إفريقيا" في الخامس والعشرين من مايو، إحياءً لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، التي تحولت لاحقًا إلى الاتحاد الإفريقي، ويُعد هذا اليوم مناسبة بارزة لتجسيد وحدة القارة، واستحضار تاريخها المجيد، ونضال شعوبها من أجل الحرية والتنمية.