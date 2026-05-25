قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي عبد الباقي يعبر عن استيائه بسبب شطبه من النقابة
اليوم.. محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي
تفاصيل تحويل 2262 أتوبيسا من النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بمحافظتي القاهرة والجيزة
“مين ميحلمش يلعب في الزمالك”.. زيزو يغازل الفارس الأبيض| ماذا قال؟
فايننشال تايمز: اضطراب الممرات البحرية تكشف هشاشة الاقتصاد العالمي أمام صدمات التجارة والطاقة
السودان: السيطرة على منطقة للمتمردين قرب إثيوبيا.. واستبعاد للإخوان.. وعلاقات أوسع بالرياض
بيراميدز أبرزهم .. 6 أندية تضمن التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029
الخارجية الإيرانية: لن نفرض رسوما على عبور مضيق هرمز
تحرك برلماني بشأن نقص السيولة في ماكينات الصراف الآلي قبل عيد الأضحى
وزير الري: مصر تدعم إعداد كوادر إفريقية لمواجهة التحديات المائية والمناخية
آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. أجواء حارة نهارًا وانخفاض نسبي ليلًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: مصر تدعم إعداد كوادر إفريقية لمواجهة التحديات المائية والمناخية

وزير الري: مصر تدعم إعداد كوادر إفريقية لمواجهة التحديات المائية والمناخية
وزير الري: مصر تدعم إعداد كوادر إفريقية لمواجهة التحديات المائية والمناخية
أ ش أ

 أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ، اعتزاز مصر العميق بانتمائها الإفريقي، وحرصها الدائم على دعم الأشقاء الأفارقة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات المياه والبيئة والمناخ، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تشهدها القارة، ويدعم مسارات التنمية المستدامة والرخاء لشعوب إفريقيا.

وقال سويلم - بمناسبة الاحتفال بـ"يوم إفريقيا" - إن التعاون مع الدول الإفريقية يُعد أحد المحاور الرئيسية لسياسة وزارة الموارد المائية والري، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون جنوب-جنوب، ودعم جهود التنمية وبناء القدرات بالدول الإفريقية.

ولفت إلى قيام الوزارة بتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع الدول الإفريقية في مجالات إدارة الموارد المائية، وتطهيرات الحشائش بالمجاري المائية، وحصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية، والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية.

كما أطلقت مصر، بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل.

وأوضح سويلم، أن التحديات المائية والمناخية التي تواجه القارة الإفريقية تتطلب تعزيز العمل المشترك، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن مصر تضع خبراتها الفنية والمؤسسية في خدمة أشقائها الأفارقة، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وتدريبية وبحثية تسهم في تحسين إدارة الموارد المائية، ورفع القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئة، وتعزيز صمود المجتمعات الإفريقية أمام التحديات المتزايدة.
وأضاف أن مصر تحرص على تقديم الدعم للأشقاء الأفارقة من خلال البرامج التدريبية التي ينظمها المركز القومي لبحوث المياه والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، بما يسهم في إعداد كوادر فنية قادرة على مواجهة التحديات المائية بالقارة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، ودعم البحث العلمي، وإعداد وتنفيذ المشروعات المرتبطة بالمياه والتكيف المناخي.
وأكد سويلم حرص مصر على دعم العمل الإفريقي المشترك من خلال التعاون الفعال مع مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو"، باعتباره منصة مهمة لتنسيق الرؤى والمواقف الإفريقية في القضايا المائية، وتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الأمن المائي بالقارة، مشيرًا إلى أن تولي مصر رئاسة المجلس خلال الفترة من 2023 إلى 2025 عكس ثقة الدول الإفريقية في الدور المصري الرائد بقطاع المياه، وما تبذله مصر من جهود لدعم قضايا المياه والتنمية بالقارة الإفريقية.
ولفت إلى أن مصر تتولى حاليًا رئاسة "مرفق المياه الإفريقي"، الذي يُعد إحدى الآليات المهمة لدعم إعداد وتمويل المشروعات المائية بالدول الإفريقية، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وزيادة قدرة الدول الإفريقية على مواجهة التحديات المرتبطة بالمياه والمناخ، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز دور المرفق في دعم الدول الإفريقية وتحفيز الاستثمارات في قطاع المياه.
وذكر سويلم أن مصر ستواصل التزامها الراسخ بدعم الأشقاء الأفارقة في مجالات المياه والبيئة والمناخ، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات، والعمل مع الدول والمؤسسات الإفريقية لمواجهة التحديات المشتركة، بما يدعم الأمن المائي والتنمية المستدامة والرخاء لشعوب القارة الإفريقية.
يذكر أن القارة الإفريقية تحتفل سنويًا بـ"يوم إفريقيا" في الخامس والعشرين من مايو، إحياءً لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، التي تحولت لاحقًا إلى الاتحاد الإفريقي، ويُعد هذا اليوم مناسبة بارزة لتجسيد وحدة القارة، واستحضار تاريخها المجيد، ونضال شعوبها من أجل الحرية والتنمية.

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم اعتزاز مصر العميق بانتمائها الإفريقي دعم الأشقاء الأفارقة مجالات المياه والبيئة والمناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

شبانة

الأهلي يدرس عدم المشاركة في السوبر المصري بسبب وديات الخليج

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي الحوائج وتزيد الأرزاق وتفك الكرب

منتخب مصر تحت 17

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

يوم التروية

دعاء يوم التروية 2026.. 5 أدعية لا تفوتها تجلب لك المغفرة وتصرف عنك كل سوء

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

اسعار شرائح الكهرباء الجديدة

بعد آخر زيادة.. أسعار شرائح الكهرباء 2026 للمنازل

ترشيحاتنا

شوبير

أحمد شوبير يكشف حقيقة انسحاب الأهلي من كأس السوبر المصري

شوبير

أحمد شوبير يكشف عن موقف الأهلي من المشاركة في كأس العالم للأندية 2029

أرسنال

أرسنال بطلا وليفربول خامسا.. الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي 2025-2026

بالصور

أهمها كبد البقر.. أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

هنا الزاهد تثير الجدل بفستانها من مهرجان كان

هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق

بالشراشيب.. بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد