الدولار والريال.. أسعار العملات اليوم الأثنين

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات اليوم، الأثنين25 مايو 2026، في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية، متضمنا التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره.



سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بحسب أحدث البيانات الرسمية، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

* 52.24 جنيه للشراء

* 52.38 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري عند:

* 52.27 جنيه للشراء

* 52.37 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نفس مستويات البنك الأهلي:

* 52.27 جنيه للشراء

* 52.37 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما ثبت سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند:

* 52.27 جنيه للشراء

* 52.37 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل الدولار داخل البنك التجاري الدولي CIB:

* 52.25 جنيه للشراء

* 52.35 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

جاء سعر الدولار في بنك البركة كالتالي:

* 52.25 جنيه للشراء

* 52.35 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

أما في بنك التعمير والإسكان فقد سجل الدولار:

* 52.27 جنيه للشراء

* 52.37 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل الدولار في بنك القاهرة:

* 52.20 جنيه للشراء

* 52.30 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد والبنك العقاري المصري

فيما استقر سعر الدولار داخل المصرف المتحد والبنك العقاري المصري عند:

* 52.27 جنيه للشراء

* 52.37 جنيه للبيع





أسعار العملات العربية اليوم

الدينار الكويتي بنك مصر

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم وفقًا لبنك مصر، حيث سجل سعر الشراء165.9365 جنيه، ووصل سعر البيع 170.8089 جنيه.

البنك الأهلي المصري

وصعد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، إذ جاء الشراء عند 165.4899 جنيه، كما سجل سعرالبيع عند 170.7253 جنيه.

الدرهم الإماراتي بنك مصر

وقفز سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في سعر الشراء ببنك مصر ليسجل 14.2173 جنيه، كماسجل سعر البيع عند 14.2581 جنيه.

البنك الأهلي المصري

وزاد سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بالنسبة للشراء عند 14.2173 جنيه، كما سجلسعر البيع عند 14.2581 جنيه.

الريال السعودي بنك مصر

وصعد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، حيث سجل سعر الشراء ليسجل 13.887 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 13.956 جنيه، وفقًا لبنك مصر.

البنك الأهلي المصري

وقفز سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، بالنسبة للشراء عند 13.8868 جنيه، كما سجلسعر البيع عند 13.956 جنيه، وفقًا للبنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك مصر

تراجع سعر اليورو في بنك مصر نحو 60.80 جنيه للشراء، وسعر 61.00 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وهبط سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 60.80 جنيه للشراء، وسعر 61.00 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وانخفض سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 60.80 جنيه للشراء، وسعر 61.00 جنيهللبيع

سعر اليورو في بنك البركة

ونزل سعر اليورو في البنك عند 60.55 جنيه للشراء، وسعر 60.84 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وهبط سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 60.80 جنيه للشراء، وسعر 61.00 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وتراجع بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو نحو 60.79 جنيه للشراء، وسعر 61.00 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك القاهرة

وانخفض سعر اليورو في بنك القاهرة ليسجل نحو 60.80 جنيه للشراء، وسعر 61.00 جنيه للبي