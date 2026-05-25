قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أنباء زواجه من سيدة عربية.. محمد فؤاد يغير إدارة أعماله
مدبولي يكلف الوزراء المعنيين بسرعة الانتهاء من تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام
مفتي الجمهورية يستقبل وفد الكنيسة الأسقفية لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك
الدولار والريال.. أسعار العملات اليوم الأثنين
حلمي عبد الباقي يعبر عن استيائه بسبب شطبه من النقابة
اليوم.. محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي
تفاصيل تحويل 2262 أتوبيسا من النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بمحافظتي القاهرة والجيزة
“مين ميحلمش يلعب في الزمالك”.. زيزو يغازل الفارس الأبيض| ماذا قال؟
فايننشال تايمز: اضطراب الممرات البحرية تكشف هشاشة الاقتصاد العالمي أمام صدمات التجارة والطاقة
السودان: السيطرة على منطقة للمتمردين قرب إثيوبيا.. واستبعاد للإخوان.. وعلاقات أوسع بالرياض
بيراميدز أبرزهم .. 6 أندية تضمن التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029
الخارجية الإيرانية: لن نفرض رسوما على عبور مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الدولار والريال.. أسعار العملات اليوم الأثنين

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم
رشا عوني

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات اليوم، الأثنين25 مايو 2026، في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية، متضمنا التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره.


سعر الدولار اليوم 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بحسب أحدث البيانات الرسمية، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

* 52.24 جنيه للشراء
* 52.38 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري عند:

* 52.27 جنيه للشراء
* 52.37 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نفس مستويات البنك الأهلي:

* 52.27 جنيه للشراء
* 52.37 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما ثبت سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند:

* 52.27 جنيه للشراء
* 52.37 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل الدولار داخل البنك التجاري الدولي CIB:

* 52.25 جنيه للشراء
* 52.35 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

جاء سعر الدولار في بنك البركة كالتالي:

* 52.25 جنيه للشراء
* 52.35 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

أما في بنك التعمير والإسكان فقد سجل الدولار:

* 52.27 جنيه للشراء
* 52.37 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل الدولار في بنك القاهرة:

* 52.20 جنيه للشراء
* 52.30 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد والبنك العقاري المصري

فيما استقر سعر الدولار داخل المصرف المتحد والبنك العقاري المصري عند:

* 52.27 جنيه للشراء
* 52.37 جنيه للبيع


 

أسعار العملات العربية اليوم

الدينار الكويتي بنك مصر

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم وفقًا لبنك مصر، حيث سجل سعر الشراء165.9365 جنيه، ووصل سعر البيع 170.8089 جنيه.

البنك الأهلي المصري

وصعد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، إذ جاء الشراء عند 165.4899 جنيه، كما سجل سعرالبيع عند 170.7253 جنيه.

الدرهم الإماراتي بنك مصر

وقفز سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في سعر الشراء ببنك مصر ليسجل 14.2173 جنيه، كماسجل سعر البيع عند 14.2581 جنيه.

البنك الأهلي المصري

وزاد سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بالنسبة للشراء عند 14.2173 جنيه، كما سجلسعر البيع عند 14.2581 جنيه.

الريال السعودي بنك مصر

وصعد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، حيث سجل سعر الشراء ليسجل 13.887 جنيه، كما سجل سعر البيع عند 13.956 جنيه، وفقًا لبنك مصر.

البنك الأهلي المصري

وقفز سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، بالنسبة للشراء عند 13.8868 جنيه، كما سجلسعر البيع عند 13.956 جنيه، وفقًا للبنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك مصر

تراجع سعر اليورو في بنك مصر نحو 60.80 جنيه للشراء، وسعر 61.00 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وهبط سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 60.80 جنيه للشراء، وسعر 61.00 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وانخفض سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 60.80 جنيه للشراء، وسعر 61.00 جنيهللبيع

سعر اليورو في بنك البركة

ونزل سعر اليورو في البنك عند 60.55 جنيه للشراء، وسعر 60.84 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وهبط سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 60.80 جنيه للشراء، وسعر 61.00 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وتراجع بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو نحو 60.79 جنيه للشراء، وسعر 61.00 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك القاهرة

وانخفض سعر اليورو في بنك القاهرة ليسجل نحو 60.80 جنيه للشراء، وسعر 61.00 جنيه للبي

سعر الدولار اليوم سعر الدينار الكويتي سعر الريال السعودي اسعار العملات اليوم سعر الدولار الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

شبانة

الأهلي يدرس عدم المشاركة في السوبر المصري بسبب وديات الخليج

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي الحوائج وتزيد الأرزاق وتفك الكرب

منتخب مصر تحت 17

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

يوم التروية

دعاء يوم التروية 2026.. 5 أدعية لا تفوتها تجلب لك المغفرة وتصرف عنك كل سوء

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

اسعار شرائح الكهرباء الجديدة

بعد آخر زيادة.. أسعار شرائح الكهرباء 2026 للمنازل

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير: تأجيل حسم مصير معتمد جمال «غير مبرر»

شوبير

أحمد شوبير يكشف حقيقة انسحاب الأهلي من كأس السوبر المصري

شوبير

أحمد شوبير يكشف عن موقف الأهلي من المشاركة في كأس العالم للأندية 2029

بالصور

أهمها كبد البقر.. أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

هنا الزاهد تثير الجدل بفستانها من مهرجان كان

هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق

بالشراشيب.. بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد