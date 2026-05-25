طب بيطري بني سويف تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة استعدادًا لعيد الأضحى وتحرر محاضر لمخالفات متنوعة

نفذت مديرية الطب البيطري ببني سويف، تحت إشراف د.أحمد الجبالي مدير المدير، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، حملات تفتيشية مكثفة على محلات بيع وتداول اللحوم والمصنوعات الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وحرصًا على إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والمنتجات الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين.

ففي مركز بني سويف، كثفت مديرية الطب البيطري حملات المرور على محلات بيع وتداول اللحوم والمصنوعات الغذائية، بالتعاون مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي 140 كجم من اللحوم البلدية، إلى جانب تحرير 3 محاضر خاصة بضبط لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 370 كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، واصلت اللجان المشتركة حملاتها الرقابية على محلات الجزارة، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 11 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي 110 كجم من اللحوم البلدية، بالإضافة إلى تحرير محضر واحد لضبط 10 كجم من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مركز ناصر، نفذت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة بالتنسيق مع التموين، أسفرت عن تحرير 8 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي 150 كجم من اللحوم البلدية، فيما شهد مركز الواسطى تحرير 4 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي 30 كجم من اللحوم البلدية، إلى جانب ضبط 10 كجم من اللحم المصنع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.