محافظ بني سويف يشهد الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، الاجتماع الدوري لمجلس جامعة بني سويف، الذي قدت جلسته اليوم، الأحد، بحضور الدكتور طارق علي، رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات أعضاء هيئة التدريس.

وفي بداية الاجتماع، توجّه محافظ بني سويف بالتهنئة لأعضاء المجلس وأسرة الجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يكون عيد خير وسعادة على المصريين كافة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأسرة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بمناسبة تكريم طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في برامج "سيسكو" الاحترافية، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها صندوق تطوير التعليم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإطلاق مبادرتي "المليون رخصة دولية" بالتعاون مع Cisco العالمية، و"مرصد سوق العمل الدولي"، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد المحافظ أن هذا التكريم يعكس المكانة العلمية المتقدمة التي وصلت إليها الجامعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، ويؤكد نجاحها في إعداد كوادر شبابية مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والتطبيقية القادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشيدًا بما حققه طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي من تفوق متميز في المسارات الاحترافية الدولية.

وأضاف أن تميز طلاب الجامعة في الحصول على منح "سيسكو" الاحترافية يمثل نموذجًا مشرفًا للشباب المصري الواعد، ويعكس حجم الجهد المبذول داخل الجامعة لصناعة كوادر رقمية قادرة على الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية ورؤية الدولة نحو بناء مجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي،مؤكدا مواصلة مسيرة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم المحافظة في مختلف المحافل العلمية والتكنولوجية.

وأشاد المحافظ بجهود إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في توفير بيئة تعليمية متطورة تدعم الإبداع والابتكار، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل والشراكات مع المؤسسات العالمية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز قدرات الطلاب وفتح آفاق أوسع أمامهم للحصول على شهادات وخبرات دولية في مجالات الحاسبات والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات.



