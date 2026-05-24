تموين بني سويف: ضبط مصنع بدون ترخيص وتحرير 6 جنح تموينية خلال حملة رقابية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية، حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمحلات العامة، تنفيذًا لتوجيهات تشديد الرقابة التموينية وضبط المخالفات وتحقيق الانضباط بالأسواق.

وفي هذا السياق، شنت إدارة تموين الواسطى حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 6 جنح تموينية متنوعة، حيث تم تحرير محضر لإدارة مصنع قطع غيار معدنية بدون ترخيص، مع التحفظ على 1000 ماسورة بوتاجاز و200 قاعدة ثلاجة و150 طرابيزة مكواة و200 منشر غسيل.

كما تم تحرير محضر ضد بدال تمويني للتصرف في 80 كجم سكر تمويني و60 زجاجة زيت مدعم، بالإضافة إلى تحرير محضر لحيازة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 16 عبوة.

وشملت نتائج الحملة أيضًا تحرير 3 محاضر ضد أصحاب مدشات حبوب لمخالفات تموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات المضبوطة.

