أخبار بني سويف| المحافظ ورئيس شركة المياه يبحثان تحسين الخدمة.. وتعزيز التنسيق بين الكهرباء والقطاعات الخدمية.. واستلام 247 ألف طن قمح بالصوامع

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف ورئيس شركة مياه الشرب يبحثان تحسين مستوى الخدمة

التقى محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، بالمهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز المحافظة، وبحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية للتعامل السريع مع الأعطال وتقليل تأثير أعمال الصيانة على المواطنين، خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة معدلات الاستهلاك.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من المقترحات والإجراءات التي تستهدف ضمان استمرارية الخدمات الحيوية والتعامل الفوري مع الشكاوى والمناطق الساخنة التي تشهد ضعفاً في الخدمة، إلى جانب استعراض خطط الشركة الحالية والمستقبلية لتحسين كفاءة التشغيل ورفع الطاقة الإنتاجية بالمحطات.

محافظ بني سويف يبحث تعزيز التنسيق بين الكهرباء والقطاعات الخدمية

التقى محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، بالمهندس أحمد قرني وكيل وزارة الكهرباء ببني سويف، لبحث آليات التنسيق المشترك خلال تنفيذ برنامج الصيانة المبرمجة لشبكات الكهرباء، بما يحقق التوازن بين ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على وضع إطار عمل مرن لتنفيذ برنامج الصيانة الأسبوعي والذي يستلزم فصل التيار الكهربائي عن المناطق مدة الصيانة، وذلك من خلال تنسيق مسبق وتحت إشراف المحافظة بين شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والقطاعات الخدمية الحيوية، خاصة القطاع الصحي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية بصورة منتظمة قدر الإمكان أثناء تنفيذ أعمال الصيانة.

في بني سويف.. استلام أكثر من 247 ألف طن قمح محلي بالصوامع والشون منذ بداية الموسم

تواصل مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون ببني سويف استقبال الأقماح المحلية من المزارعين ضمن موسم توريد محصول القمح المحلي للعام الجاري 2026، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المنظومة وتوفير جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين لتشجيعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الإستراتيجي.

وأوضح وكيل وزارة التموين محمد عبد الرحمن أن إجمالي الكميات الموردة