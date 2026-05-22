أخبار بني سويف| انطلاق معرض أضحى مبارك.. ومقترحات لاستغلال بعض الفرص الاستثمارية

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:



محافظ بني سويف يتفقد معرض"أضحى مبارك" بالتعاون مع الغرفة التجارية ومنفذ حياة كريمة

تفقد اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف،معرض السلع واللحوم، الذي نظمته الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة تحت عنوان" أضحى مُبارك"،وبإشراف من التموين ومتابعة من الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، وتنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء بتكثيف جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية ومواجهة كافة صور الغش التجاري ، بجانب العمل على التوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع ، لإتاحة توفير تلك السلع بشكل مُستدام.

جاء ذلك في حضور: النائب حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية _عضو مجلس الشيوخ، المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، الدكتور أحمد الجبالي مدير عام مديرية الطب البيطري،محمد بكري رئيس مدينة بني سويف،الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

محافظ بني سويف يبحث مقترحات استغلال بعض الفرص الاستثمارية

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف "بمكتبه اليوم" الدكتور حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، وذلك في حضور: "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، لمناقشة موقف عدد من المشروعات التي تشهد تعاوناً بين المحافظة والوزارة، بجانب استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة ومقترحات الاستفادة منها والترويج لها في عدد من المجالات الصناعية والتجارية والعقارية.

محافظ بني سويف يُكلف بمتابعة يومية لمعدلات تنفيذ مستشفى ناصر العام

تفقد ا للواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ناصر العام، لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع، وذلك في إطار حرص المحافظة على سرعة الانتهاء من المشروع باعتباره أحد المشروعات الصحية الحيوية التي تخدم أكثر من 430 ألف مواطن بمركز ومدينة ناصر.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على أهمية تذليل أية معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ، لضمان استمرارية العمل والانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، موجهاً المكتب الفني بديوان عام المحافظة بإجراء متابعة يومية مع مسؤولي الشركة المنفذة للاطلاع على سير الأعمال ومعدلات التنفيذ أولاً بأول.