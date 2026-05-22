قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة في شمال سيناء.. تركيب جهاز تنظيم دائم لضربات القلب لفلسطينيين
الجمهوريون بالنواب الأمريكي يؤجلون التصويت على صلاحيات الحرب مع إيران
قيود قانونية صارمة .. من هم المحظور عليهم حمل السلاح في مصر؟
أغلي عيار ذهب بعد قرار سعر الفائدة..تفاصيل
أستاذ علوم سياسية: إسرائيل ارتكبت قرصنة دولية ضد أسطول الصمود وغضب متصاعد عالميًا
رغم الانتقادات.. نيويورك تايمز تدافع عن مقال يتهم إسرائيل بانتهاكات جسدية
إصابة 18 شخصا في انقلاب سيارة محملة بالعمالة بالبحيرة
هندوراس.. مقـ.تل 16 شخصا في حادثتي إطلاق نار بينهم 6 ضباط شرطة
التأمينات: صرف تسوية المعاشات لـ42 ألف مستحق.. الأحد
ثابت عند 52.93 جنيه .. أعلى سعر دولار بعد قرار تثبيت الفائدة
هل طرحت وزارة الأوقاف وحدات سكنية بنظام التقسيط؟
هند الضاوي: إيران تتجه لمواجهة حاسمة مع أمريكا.. والمنطقة على صفيح ساخن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل ارتكبت قرصنة دولية ضد أسطول الصمود وغضب متصاعد عالميًا

إسرائيل
إسرائيل
محمد البدوي

أكد الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية وخبير الشؤون الإسرائيلية، أن اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود واحتجاز النشطاء المشاركين فيه يمثل “عملية قرصنة دولية مكتملة الأركان”، مشيرًا إلى تصاعد حالة الغضب الدولي بسبب طريقة التعامل مع النشطاء.

المؤسسات الرسمية الإسرائيلية

وأوضح دياب، خلال مداخلة عبر تطبيق “زووم” ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية هند الضاوي على قناة «القاهرة والناس»، أن هناك حالة انزعاج داخل المؤسسات الرسمية الإسرائيلية من تصرفات وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو أظهرت ما وصفه بأساليب الإذلال والتنكيل التي تعرض لها نشطاء الأسطول.

 توثيق الانتهاكات

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تحاول تحميل بن جفير المسؤولية باعتبار ما حدث تصرفًا فرديًا لا يعبر عن السياسة الرسمية، إلا أن الوقائع تؤكد أن الأزمة أعمق من ذلك، خاصة مع توثيق الانتهاكات التي تعرض لها النشطاء.

وأشار إلى أن إسرائيل اعترضت الأسطول في المياه الدولية، قبل أن تقوم باحتجاز المشاركين فيه ونقلهم قسرًا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين والمواثيق الدولية.

التحركات الداعمة للقضية الفلسطينية

وأكد دياب أن الواقعة تكشف طبيعة السياسة الإسرائيلية في التعامل مع النشطاء السياسيين، موضحًا أن مثل هذه الممارسات لم تعد استثنائية، بل أصبحت نهجًا متكررًا في التعامل مع التحركات الداعمة للقضية الفلسطينية.

سياسية قوية داخل المشهد

كما لفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال متمسكًا بتحالفه مع قوى اليمين المتطرف، وعلى رأسهم إيتمار بن جفير، في ظل غياب بدائل سياسية قوية داخل المشهد الإسرائيلي، وهو ما يدفعه للاستمرار في الاعتماد عليهم لضمان بقائه في السلطة.

إسرائيل المؤسسات الرسمية الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه ـ صورة تعبيرية

مساء الجمعة.. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. بدء ظهورها في المدارس

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

ترشيحاتنا

تخزين اللحوم

قبل تخزين لحمة العيد.. أخطاء تقع فيها ربات البيوت دون انتباه

ماسك

وصفات منزلية سهلة لتجميل البشرة قبل العيد

الكبدة الضاني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الضاني

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك

هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة صيفية ساحرة.. فستان أبيض يخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

تفاصيل شائعة طلاق أصالة وفائق حسن

شائعة طلاق أصالة وفائق حسن تعود من جديد.. القصة الكاملة| فيديو

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد