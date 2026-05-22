هندوراس.. مقـ.تل 16 شخصا في حادثتي إطلاق نار بينهم 6 ضباط شرطة

قُتل ما لا يقل عن 16 شخصا، بينهم ستة ضباط شرطة، في حادثتي إطلاق نار في هندوراس، وفقا لما أفادت به الشرطة المحلية، وقع الحادث الأول في مزرعة بمقاطعة تروخيو الشمالية، حيث قُتل 10 عمال بالرصاص.

وفي الحادث الثاني، أطلق مسلح النار على ضباط شرطة في مقاطعة أوموا، قرب الحدود مع غواتيمالا، ما أسفر عن مقتل ستة ضباط شرطة، بينهم ضابط رفيع.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر في الشرطة الأمريكية، بمقتل 5 أشخاص بينهم المشتبهان بهما في الهجوم المسلح الذي استهدف، الاثنين، المركز الإسلامي في مدينة سان دييجو الأمريكية.

وكانت السلطات الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أن مسلحين أطلقا النار داخل أو قرب "المركز الإسلامي في سان دييجو"، وسط معلومات عن تعرض عدة أشخاص لإطلاق النار.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المشتبهين بهما لقيا مصرعهما، من دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن كيفية مقتله أو ملابسات العملية.

وقالت شرطة سان دييجو إن بلاغات وردت عن سماع طلقات نارية متعددة في المركز الإسلامي الواقع على بعد نحو 14 كيلومتراً شمال وسط المدينة.

وأضافت أن الموقع ظل "نشطاً لكنه تحت السيطرة"، فيما لم يكن واضحاً في الساعات الأولى ما إذا كان مطلق النار داخل المبنى أو خارجه.



