حياة كريمة: خط ساخن لتلقي تبرعات سهم لحوم الصدقات.. ووجبات ساخنة على مدار العام

كشفت بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة “حياة كريمة”، عن تخصيص الخط الساخن 16711 لتلقي تبرعات المواطنين الراغبين في المساهمة بمبادرة “سهم لحوم الصدقات” قبل عيد الأضحى.

وأوضحت أن التبرعات متاحة أيضًا عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وخدمة “إنستاباي”، إلى جانب مكاتب “حياة كريمة” المنتشرة في مختلف المحافظات، مشيرة إلى وجود رقم حساب مختصر بالبنك لتسهيل عمليات التبرع.

وأكدت أن مبادرة “لحوم الصدقات” من المبادرات التي تحقق أثرًا سريعًا ومباشرًا لدى الأسر المستحقة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يتم توزيع اللحوم قبل العيد لإدخال الفرحة على المواطنين.

وأضافت أن المؤسسة لا تقتصر على توزيع اللحوم فقط، بل تواصل على مدار العام تقديم الوجبات الساخنة، مع تكثيف الجهود خلال المواسم والأيام المباركة، موضحة أن “حياة كريمة” نجحت خلال شهر رمضان الماضي في توزيع 12 مليون وجبة على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن المؤسسة حصلت على تكريم ضمن مسابقة “أهل الخير” التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تقدمت من المركز السابع العام الماضي إلى المركز الثالث هذا العام، إلى جانب حصولها على المركز الأول في عدد المتطوعين المشاركين في توزيع الوجبات على مستوى الجمهورية.