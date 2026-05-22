أمير هشام: ليبوف يرحل عن تدريب فريق النسائية بالأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الفرنسي ديميتري ليبوف المدير الفني لفريق سيدات كرة القدم بالنادي الأهلي يقترب من الرحيل بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti: الجهاز الفني للفريق سيرحل، مع الإبقاء على شادي محمد المشرف العام على الفريق، ويارا رمضان ورشا صفوت من الجهاز الإداري، كما سيرحل الجهاز الفني لفريق 2007.

وأضاف: ليبوف كان يحصل على 700 الف جنيه راتب شهري من الأهلي، ولديه شرط جزائي 3 شهور، سيحصل عليها بعد مغادرة منصبه بشكل رسمي.

وتابع: كان هناك بندًا آخر بتجديد العقد تلقائي في حالة حصوله على الدوري أو الكأس والفريق خسر اللقبين.

وختم: أبرز المرشحين لخلافته أحمد رمضان مدرب مسار السابق ومدرب إسباني آخر.