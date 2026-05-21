رحيل 4 نجوم عن الأهلي بعد ضياع لقب الدوري

استقر عدد من لاعبي الأهلي على الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، عقب نهاية الموسم الجاري وخسارة لقب الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الساعات الماضية انتهاء عقد المالي أليو ديانج بشكل رسمي مع النادي الأهلي، بعد نهاية الموسم، دون التوصل لاتفاق بشأن تجديد التعاقد بين الطرفين.

وأبلغ ديانج إدارة الأهلي برغبته في خوض تجربة جديدة خارج القلعة الحمراء، ليضع بذلك نهاية لمسيرته مع الفريق بعد سنوات شهدت تتويجه بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

وفي السياق ذاته، انتهت أيضًا فترة إعارة الثلاثي ويلسين كامويش وأحمد رمضان بيكهام ومروان عثمان، ليقترب الرباعي من مغادرة الفريق بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار التغييرات المنتظرة داخل صفوف الأهلي بعد خسارة لقب الدوري الممتاز وإنهاء الموسم في المركز الثالث بجدول الترتيب.