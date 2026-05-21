إلهام أبو الفتح
طه جبريل
هشام بدوي يبحث مع رئيس البرلمان السنغالي وسفراء أفريقيا تعزيز التعاون المشترك

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي
حسن رضوان

التقى  المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب اليوم الخميس الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٦، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة مع كل من  مالك انجاي، رئيس البرلمان السنغالي، وسفراء الدول الأفريقية المعتمدين في مصر.

في مستهل اللقاء مع رئيس البرلمان السنغالي، أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على القواسم التاريخية المُشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين، والمدفوعة بحرص القيادة السياسية المصرية على تعزيزها والدفع بها قُدمًا نحو آفاق أرحب، مؤكداً أن الشعب المصري يحمل كل التقدير للتواصل الديني والحضاري والثقافي والاجتماعي البناء مع الشعب السنغالي الشقيق.

 الاحتفال بيوم أفريقيا

وخلال اللقاء، أكد المستشار هشام بدوي اهتمام مجلس النواب المصري بتعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان السنغالي، مُبديًا الترحيب والانفتاح على دعم البرلمان السنغالي بالخبرات التشريعية المصرية، في ظل حرص مصر على نقل خبراتها للدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق التنمية المُستدامة، فضلاً عن مواصلة التشاور بشأن القضايا الأفريقية محل الاهتمام المُشترك، والتنسيق الثنائي أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان عموم أفريقيا، في إطار الاهتمام المصري بالدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافدًا مهما للتواصل بين الشعوب، كما أكد المستشار هشام بدوي على دعم مصر لرؤية السنغال ٢٠٥٠ في مختلف المجالات.

من جانبه، ثمن رئيس البرلمان السنغالي العلاقات التاريخية التي تجمع السنغال ومصر، مُشيدًا بالدعم المصري التاريخي للسنغال والاعتراف باستقلالها، كما أشاد رئيس البرلمان السنغالي بمستويات التعاون القائمة خاصة في قضايا السلام والأمن، مُشيدًا بالموقف المصري الشجاع إزاء دعم القضية الفلسطينية، ومُعربًا عن تضامن السنغال التام مع الموقف المصري، وتابع رئيس البرلمان السنغالي مُشيداً بالدعم التعليمي الذي تقدمه مصر للطلاب السنغاليين الدارسين فيها.

عقب اللقاء، عقد رئيسا المجلسين لقاءًا مُشتركًا مع سفراء الدول الأفريقية في مصر حيث تقدم المستشار/ هشام بدوي رئيس مجلس النواب بالتهاني لسفراء الدول الأفريقية في مصر بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا، مؤكدًا أن تلك المناسبة تذكر الشعوب الأفريقية بوحدة المصير الأفريقي من أجل تعزيز تضامن الحكومات والشعوب الأفريقية، وصياغة حلول داخلية للمشكلات الأفريقية، كما أكد المستشار رئيس المجلس أن مصر بماضيها وحاضرها ومستقبلها الذي تبنيه الآن تعتز اعتزازًا عميقًا بانتمائها الأفريقي، وتؤمن ايمانًا عميقًا أن مستقبل أفريقيا يعتمد بلا شك على تعزيز العمل المُشترك وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق مصالح الشعوب الأفريقية.

وتناول اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الأفريقية البينية، وتعزيز أطر التعاون المشترك بما يحقق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو التنمية والاستقرار، حيث أكد رئيس البرلمان السنغالي على بالغ اعتزازه بوجوده في مصر مهد الحضارة، مُشيدًا باحتضان مصر دومًا قضايا أشقائها الأفارقة، كما أعرب سفير الكاميرون في القاهرة وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي عن بالغ الامتنان للدعوة لهذا اللقاء، مؤكدًا أن الاحتفال بيوم أفريقيا هو واجب أفريقي ومناسبة هامة تذكر الشعوب الأفريقية برابطة الأخوة ومُشيدًا بالدعم التاريخي المصري للقضايا الأفريقية.

