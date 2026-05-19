مجلس النواب يحيل عددًا من مشروعات القوانين للجان النوعية لدراستها

شهدت الجلسة الحادية والعشرون من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث بمجلس النواب، إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وأعلن رئيس المجلس إحالة مشروعَي قانون مقدمين من النائبين أحمد فتحي ومحمد الحداد إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

كما تقرر إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عمرو الورداني إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف.

ووافق المجلس كذلك على إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.