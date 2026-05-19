الجيزة: وقف إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر والمفتشين على اللحوم خلال إجازة عيد الأضحى

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال إجازة عيد الأضحى وقرر وقف جميع إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، مع تعزيز المجازر بأطباء متخصصين للكشف على اللحوم وتزويدها بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة والمنظفات والمطهرات إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة بالمجازر خاصة بمرافق الصرف الصحي والمياه والكهرباء، وإصدار تصاريح لنقل وتداول جلود الهدي والأضاحي.

وأوضح محافظ الجيزة أن الذبح داخل المجازر الحكومية خلال عيد الأضحى المبارك سيكون مجانًا للأهالي على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص به وذلك حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، والتأكد من سلامة اللحوم.



وأكد المحافظ أن هناك رقابة مكثفة على محلات الجزارة والأسواق الخاصة بتداول اللحوم ومنافذ البيع والشوادر للتأكد من سلامة المعروضات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن سلامة اللحوم المعروضة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات بالاشتراك مع الأحياء والمراكز ومباحث التموين والمرور على أماكن التخزين والعرض وثلاجات حفظ اللحوم وحفظ وتداول المنتجات الغذائية خاصة بالأماكن السياحية والعائمات بالتعاون مع شرطة المسطحات لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظًا على سلامة المواطنين.



ووجّه المحافظ بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لمزارع الثروة الحيوانية والداجنة لمتابعة الحالة الوبائية إلى جانب متابعة الحالة الصحية للحيوانات في أسواق الماشية الواقعة بنطاق المحافظة من خلال المتابعة الميدانية المستمرة ورصد حركة النقل بين المحافظات داخل نطاق محافظة الجيزة.