إيران تفكك 4 خلايا على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل جنوب شرق البلاد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن إيران تقول إنها فككت 4 خلايا على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل جنوب شرق البلاد.

وفي وقت سابق، أكد جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي للدراسات، أن دول أوروبا تتابع بقلق تطورات التوتر بين إيران والولايات المتحدة، في ظل المخاوف من انعكاسات أمنية واقتصادية محتملة على الملاحة في مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية، موضحا أن العواصم الأوروبية تفضّل الحلول السياسية والدبلوماسية لتجنب أي تصعيد عسكري في المنطقة.

وأشار خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن تحالفاً أوروبياً دولياً تقوده فرنسا وبريطانيا بدأ تنفيذ إجراءات دفاعية لتأمين الملاحة البحرية، تشمل مراقبة التهديدات المحتملة وتنظيف الممرات البحرية من الألغام، من دون الانخراط في مواجهة مباشرة مع إيران.

وأضاف أن قنوات التواصل السياسية والدبلوماسية بين أوروبا وإيران ما تزال مفتوحة، سواء عبر الاتحاد الأوروبي أو بشكل منفرد من خلال الدول الأوروبية التي تربطها مصالح مباشرة مع طهران، لافتاً إلى وجود تفاهمات غير معلنة تهدف إلى ضمان استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز.