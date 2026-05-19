زعيم الحوثيين: جاهزون عسكريا لأي تصعيد أمريكي ضد إيران

قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، إن جماعته جاهزة عسكريا لأي تصعيد قد تُقدم عليه الولايات المتحدة ضد إيران.

وأضاف الحوثي في كلمة مصورة أن الولايات المتحدة الأمريكية تحضر للتصعيد العسكري ضد إيران، محذرا من مخاطر ذلك على المنطقة بشكل عام.

وفي كلمته المصورة، قال عبد الملك الحوثي إن "الأمريكي لا يفي بالتزاماته، ولذلك اتجه لحصار الموانئ الإيرانية بما يؤثر حتى على الوضع الاقتصادي عالميا ولا يبالي بذلك".

واعتبر الحوثي أن "المهم لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو خدمة إسرائيل قبل كل شيء حتى قبل أمريكا نفسها، وهناك مؤشرات على التحضير الأمريكي للتصعيد بعد أن فشل في الجولة السابقة".

وحذر زعيم الحوثيين من أن أي تصعيد جديد سيكون له تبعاته الخطيرة على المنطقة بشكل عام.

وحول موقف الجماعة من مستجدات المنطقة أفاد الحوثي "نحن نتحرك شعبيا ورسميا في كل المجالات، وعلى المستوى العسكري جاهزون إن شاء الله لكل التطورات".