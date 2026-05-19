ديني

أذكار أوصى بها النبي في العشر من ذي الحجة.. اغتنمها خلال أعظم أيام الدنيا

أذكار العشر من ذي الحجة
أحمد سعيد

العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة والتي يتضاعف فيها الأجر والثواب، لذا يحرص المسلمون خلالها على الإكثار من الذكر والطاعات لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، ويبحث عدد كبير عن أذكار العشر من ذي الحجة، وقد وإليكم في السطور التالية أبرز الأذكار التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار منها خلال العشر الأوائل من ذي الحجة.

أذكار أوصى بها النبي في العشر من ذي الحجة

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في العشر من ذي الحجة بالإكثار من الدعاء والتهليل، في قوله: "ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد".

  • التكبير: وهو من الأذكار التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، فيستحب أن يقول المؤمن في هذه الأيام "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد".
  • التهليل: وقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير في الأسواق والمساجد خلال أيام العشر تعظيمًا لشعائر الله وبقولهم "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".
  • التحميد: فالحمد من أحب الكلمات إلى الله، ويُستحب الإكثار منه بقولنا "الحمد لله رب العالمين".

الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

تعتبر العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة ذهبية لمغفرة الذنوب ورفع الدرجات ونيل رضا الله سبحانه وتعالى وقد وضحت دار الإفتاء أفضل الأعمال التي يجب على كل مسلم اغتنامها وهي كما وضحتها دار الإفتاء:

  • الصيام حيث يستحب صيام تسع الأوائل من ذي الحجة وخاصة صيام يوم عرفة 9 ذي الحجة لغير الحاج في سنة مؤكدة عن النبي
  • التَصَدُّقٍ على الفقراء والمحتاجين 
  • تلاوة قرآن والاستماعٍ إليه والإنصاتٍ 
  • الدعاءٍ 
  • إطعام الطعامٍ 
  • صلةِ الأرحامٍ 
  • قضاء حوائج العباد
  • ذكرٍ الله بشتى صِيَغِهِ ولْيكثر في ذكره من التهليل، والتحميد، والتكبير، والصلاة والسلام على النبي
  • الأضحية بعد صلاة العيد

دعاء ثاني أيام ذي الحجة 2026 للفرج

أيام ذي الحجة من أعظم مواسم الطاعات التي يستحب فيها الإكثار من الدعاء، والاستغفار، والتكبير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبرز صيغ دعاء ثاني أيام ذي الحجة 2026:

اللهم بشرنا بالفرح، كما بشرت زكريا بيحيى، وبشرنا بالفرج كما بشرت يعقوب بيوسف، اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، يا منجز الوعيد اخرجنا من الضيق.

اللهم ارزقنا عفوا يكفينا وعافية تغنينا ومقاما في الفردوس تعلينا، ونظرة إلى وجهك الكريم ترضينا.

يا رب ارفع عنا كل شكوى وادفع عنا كل بلوى، حقق لنا كل نجوى، اجعلنا من أهل التقوى، اشف كل مريض، وسدد دين كل مدين، ارحم أمواتنا، ونجح أبنائنا.

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تتركنا لأنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك فنضل ضلالا بعيدا.

اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وصلاة تزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق سعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه ومن والاه، عدد كل ذرة ألف مرة.

يا رافع شأن يوسف على إخوته وأهله، ويا راحم عبرة داود وكاشف ضر أيوب، يا مجيب دعوة المضطرين، وكاشف غم المغمومين، أسألك أن تجيب دعائي وتكشف غمّي وهمّي يا رب العالمين.

يا فارج الغم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا، يا سامع كل شكوى وكاشف كل كرب، أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به غيرك.

يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم فرج عني ما ضاق به صدري، وعجز معه صبري، وقلت فيه حيلتي، وضعفت له قوتي، تحصنت بعزتك وعظمتك وبجلالك. يا لطيف الطف بي بلطفك الخفي، وأعني بقدرتك، اللهم إني أنتظر فرجك، وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أنزلت بك حاجاتي كلها الظاهرة والباطنة والدنيوية والآخروية.

