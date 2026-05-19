أعمال لها ثواب الحج.. عبادات صالحة تنال بها الأجر العظيم

الأعمال التي لها ثواب الحج يبحث كثيرون عنها، خاصة مع بداية موسم الحج وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة، حيث يحرص المسلمون على اغتنام هذه الأوقات لنيل الأجر والثواب العظيم حتى وإن لم يستطيعوا أداء الفريضة، وقد وردت في السنة النبوية عدة أعمال صالحة تمنح المسلم أجرا كبيرا يشبه ثواب الحج أو العمرة، وسوف نعرض أبرز الأعمال التي لها ثواب الحج في السطور التالية.
أعمال لها ثواب الحج
- صلاة الفجر في جماعة وذكر الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "مَن صلى الغداةَ في جماعةٍ، ثم قعد يذكُرُ اللهَ حتى تطلُعَ الشمسُ، ثم صلى ركعتينِ، كانت له كأجرِ حَجّةٍ وعمرةٍ تامّةٍ، تامّةٍ، تامّةٍ".
- بر الوالدين فقد أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة السلام يطلب الجهاد ولا يقدر عليه، فقال له: "هل بقي أحد من والديك؟" قال: أمي، فقال: "فاتقِ الله فيها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد".
- حضور مجالس العلم في المسجد لقول النبي عليه الصلاة والسلام "مَن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه، كان كأجر حاج تاماً حجته".
- المشي للصلوات المكتوبة في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة، فأجره كأجر الحاج المُحْرِم".
- قضاء حوائج الناس وجبر الخواطر
الأعمال المستحبة في العشر من ذي الحجة
تعتبر العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة ذهبية لمغفرة الذنوب ورفع الدرجات ونيل رضا الله سبحانه وتعالى وقد وضحت دار الإفتاء أفضل الأعمال التي يجب على كل مسلم اغتنامها وهي كما وضحتها دار الإفتاء:
- الصيام حيث يستحب صيام تسع الأوائل من ذي الحجة وخاصة صيام يوم عرفة 9 ذي الحجة لغير الحاج في سنة مؤكدة عن النبي
- التَصَدُّقٍ على الفقراء والمحتاجين
- تلاوة قرآن والاستماعٍ إليه والإنصاتٍ
- الدعاءٍ
- إطعام الطعامٍ
- صلةِ الأرحامٍ
- قضاء حوائج العباد
- ذكرٍ الله بشتى صِيَغِهِ ولْيكثر في ذكره من التهليل، والتحميد، والتكبير، والصلاة والسلام على النبي
- الأضحية بعد صلاة العيد
دعاء شهر ذي الحجة
ويستحب يدعو المسلم طوال أيام عشر ذي الحجة ومن أفضل الأدعية أن يقول:
- إنّا نتوسل إليك ونرجوك ونستغيث بك وندعوك يا الله أن تغفر لنا، ، فأنت مولانا وأنت إلهنا وأنت رازقنا وأنت معطينا وملجئنا يا ربّنا الكريم.
- اللهمّ انا نحمدك ونشكرك على رزقك ونعمائك وجميع فضائلك، وندعوك يا إلهي ونرجوك أن تصرف عنّا المعاصي وترزقنا الهدى والسداد.
- اللّهم إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركةً تطّهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتُصلح بها أمري، وتُغني بها فقري، وتُذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي، يا أرحم الراحمين.
- ويستحب الإكثار من الحمد في دعاء ذي الحجة ونقول اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى، اللهم لك الحمد عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد على أن هديتنا، اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا.
- اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض النهار وسواد الليل، في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلي. اللّهم ربّ جبريل وميكائيل و إسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تحب وترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تضلني بعد إذ هديتني وكن لي عونًا ومعينًا، وحافظًا وناصرًا.
- اللهمَّ مالِكَ المُلْكِ تؤتي المُلكَ مَن تشاءُ وتنزِعُ المُلْكَ ممَّن تشاءُ وتُعِزُّ مَن تشاءُ وتُذِلُّ مَن تشاءُ بيدِك الخيرُ إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ تولِجُ اللَّيلَ في النَّهارِ وتولِجُ النَّهارَ في اللَّيلِ وتُخْرِجُ الحيَّ مِنَ الميَّتِ وتُخْرِجُ الميَّتَ مِنَ الحيِّ وترزُقُ مَن تشاءُ بغيرِ حسابٍ رحمنُ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمُهما تُعطي منهما مَن تشاءُ وتمنَعُ مَن تشاءُ ارحَمْني رحمةً تُغْنيني بها عن رحمةِ مَن سِواك، اللهم إنّي أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كلّ برٍّ، والسّلامة من كلّ إثم، والفوز بالجنّة، والنّجاة من النار، لا تدع لي ذنباً إلّا غفرته، ولا همّاً إلّا فرّجته، ولا حاجةً من حوائج الدّنيا هي لك رضاً إلّا قضيتها، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.