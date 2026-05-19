قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يبدو أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران".

وأفاد ترامب إنه قرر تأجيل الهجوم العسكري الذي كان مقررًا ضد إيران، بعد طلبات مباشرة من قادة قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، في ظل انطلاق مفاوضات وصفها بـ”الجدية” مع طهران.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة Truth Social، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، طلبوا منه تأجيل العملية العسكرية المقررة ضد إيران، معتبرين أن فرص التوصل إلى اتفاق أصبحت ممكنة.

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق المحتمل يجب أن يضمن بشكل كامل عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي، مؤكدًا أنه أصدر توجيهات إلى وزير الدفاع بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانيال كاين بعدم تنفيذ الهجوم في الوقت الحالي.

وفي المقابل، شدد الرئيس الأمريكي على إبقاء القوات الأمريكية في أعلى درجات الجاهزية، مع الاستعداد لتنفيذ “عملية عسكرية واسعة النطاق” ضد إيران في أي لحظة إذا فشلت المفاوضات أو لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي واشنطن.