ادعى طرد شقيقه له ووالدته.. الداخلية تكشف حقيقة تعدي مزارع على أمه في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شقيقه بالتعدى عليه ووالدته بالضرب وطردهما من منزلهما بالبحيرة .

بالفحص وبسؤال القائم على النشر (نجار- مقيم بدائرة مركز شرطة أدكو بالبحيرة) قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين شقيقه تطورت لمشاجرة بالأيدى قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه ووالدته بالسب والضرب وطردهما من منزلهما لخلافات بينهما حول الميراث.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مزارع – مقيم بذات المركز) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، ونفى قيامه بطردهما من المنزل ، وبمواجهة القائم على النشر أقر بإدعائه الكاذب وقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه لكسب تعاطف المواطنين نكاية بشقيقه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.