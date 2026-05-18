نبيلة عبيد: تكريمي من ماسبيرو وسام غالٍ.. والتلفزيون بيتي الأول

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها الكبيرة بتكريمها من التليفزيون المصري، مؤكدة أنه يمثل بيتها الأول وصاحب الفضل الأكبر في مشوار كل فنان مصري، وذلك عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع فيس بوك.

وكتبت نبيلة عبيد: «يسعدني دائمًا أن أعود إلى بيتي الأول، تلفزيون مصر، الذي كان وما زال صاحب فضل كبير على كل فنان مصري»، مشيرة إلى فخرها بالمشاركة في تصوير سهرة العيد مع الإعلامية شيرين الشايب، والتي من المقرر عرضها خلال أيام العيد على القناة الأولى والفضائية المصرية مع إعادة على القناة الثانية.

وأضافت أنها تشرفت بالتكريم الذي منحها إياه الأستاذ محمد إبراهيم، معتبرة إياه وسامًا غاليًا من مؤسسة إعلامية عريقة لها مكانة خاصة في قلبها، مؤكدة أن التلفزيون المصري سيظل دائمًا بيتها الذي تشعر فيه بالحنين والانتماء في كل مرة تعود إليه.

نبيلة عبيد تكشف موعد استئناف تصوير مسلسلها جذوة

وكانت كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن آخر تطورات مسلسلها الجديد جذوى، مؤكدة أن تصوير العمل سيتواصل خلال الأيام المقبلة بعد فترة توقف.

وقالت نبيلة عبيد في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ،إن فريق العمل لم يصور سوى يوم واحد فقط من المسلسل حتى الآن، قبل أن يتوقف التصوير خلال الفترة الماضية.



وأضافت أن مخرج العمل متواجد حاليًا في السعودية ومن المقرر عودته خلال الأيام المقبلة من أجل استئناف التصوير واستكمال مشاهد المسلسل.

وأشارت إلى أنها لم تحسم حتى الآن العدد النهائي لحلقات العمل، موضحة أنه قد يتكون من 7 حلقات أو أكثر، على أن تحسم التفاصيل النهائية قريبًا.

أبطال مسلسل جذوة

كما أن مسلسل "جذوة" يقوم ببطولته حورية فرغلي ورشوان توفيق وطارق النهري ونرمين ماهر، ومجموعة من الفنانين السعوديين، منهم الفنانة ليلى السمان والفنان علي السبع، ولاعب الكرة العالمي سعيد العويران.

وقدمت نبيلة عبيد، مسلسل سكر زيادة، عام 2020 مع الفنانة نادية الجندي.

مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.

ويشارك به عدد من ضيوف الشرف منهم، منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.