قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رصد طائرات مسيرة.. تفعيل الدفاع الجوي فوق جزيرة كيش وأصفهان بإيران
أبو العينين يستجيب لطلب ممدوح عباس: سيراميكا كليوباترا يتنازل عن 15 ألف تذكرة لجماهير الزمالك
رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
لحظات من المحبة.. جيران مسيحيون يشاركون جارتهم فرحة السفر للحج
أرسنال يقترب من لقب البريميرليج بفوز ثمين على بيرنلي
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟
بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك
إيران عن تهديدات ترامب : قواتنا مستعدة وسترد بسرعة على أي عدوان
تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة أصفهان الإيرانية
«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة
مذيعة شهيرة تخسر 12 كيلو بسبب الامتناع عن طعام واحد .. تفاصيل
بـ 431 مليار جنيه.. ننقل النواب توافق على موازنة الهيئة القومية للأنفاق.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نبيلة عبيد: تكريمي من ماسبيرو وسام غالٍ.. والتلفزيون بيتي الأول

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
تقى الجيزاوي

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها الكبيرة بتكريمها من التليفزيون المصري، مؤكدة أنه يمثل بيتها الأول وصاحب الفضل الأكبر في مشوار كل فنان مصري، وذلك عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع فيس بوك.

وكتبت نبيلة عبيد: «يسعدني دائمًا أن أعود إلى بيتي الأول، تلفزيون مصر، الذي كان وما زال صاحب فضل كبير على كل فنان مصري»، مشيرة إلى فخرها بالمشاركة في تصوير سهرة العيد مع الإعلامية شيرين الشايب، والتي من المقرر عرضها خلال أيام العيد على القناة الأولى والفضائية المصرية مع إعادة على القناة الثانية.

وأضافت أنها تشرفت بالتكريم الذي منحها إياه الأستاذ محمد إبراهيم، معتبرة إياه وسامًا غاليًا من مؤسسة إعلامية عريقة لها مكانة خاصة في قلبها، مؤكدة أن التلفزيون المصري سيظل دائمًا بيتها الذي تشعر فيه بالحنين والانتماء في كل مرة تعود إليه.

نبيلة عبيد تكشف موعد استئناف تصوير مسلسلها جذوة

وكانت كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن آخر تطورات مسلسلها الجديد جذوى، مؤكدة أن تصوير العمل سيتواصل خلال الأيام المقبلة بعد فترة توقف.

وقالت نبيلة عبيد في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ،إن فريق العمل لم يصور سوى يوم واحد فقط من المسلسل حتى الآن، قبل أن يتوقف التصوير خلال الفترة الماضية.


وأضافت أن مخرج العمل متواجد حاليًا في السعودية ومن المقرر عودته خلال الأيام المقبلة من أجل استئناف التصوير واستكمال مشاهد المسلسل.

وأشارت إلى أنها لم تحسم حتى الآن العدد النهائي لحلقات العمل، موضحة أنه قد يتكون من 7 حلقات أو أكثر، على أن تحسم التفاصيل النهائية قريبًا.

أبطال مسلسل جذوة

كما أن مسلسل "جذوة" يقوم ببطولته حورية فرغلي ورشوان توفيق وطارق النهري ونرمين ماهر، ومجموعة من الفنانين السعوديين، منهم الفنانة ليلى السمان والفنان علي السبع، ولاعب الكرة العالمي سعيد العويران.

وقدمت نبيلة عبيد، مسلسل سكر زيادة، عام 2020 مع الفنانة نادية الجندي. 

مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.

ويشارك به عدد من ضيوف الشرف منهم، منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.

نبيلة عبيد التليفزيون المصري أبطال مسلسل جذوة تكريم نبيلة عبيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

Apple Watch Ultra 4

تحديثات خارقة في ساعة Apple Watch Ultra 4 القادمة

مطارات

من التداول الورقي إلى الإدارة الإلكترونية.. تفاصيل جديدة للتحول الرقمي بقطاع الطيران

سيارة

تفاصيل أحدث سيارة SUV كهربائية لأوبل العالمية

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد