سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من التذبذب الواضح بين الصعود والهبوط؛ في ظل تغيرات أسعار الدولار عالميًا وتحركات الأسواق الدولية، ما انعكس مباشرة على حركة البيع والشراء داخل سوق الصاغة المحلي.

ويتابع المستثمرون والمواطنون بشكل مكثف سعر الذهب اليوم في مصر باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والتحوط ضد التضخم، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر (آخر تحديث)

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية وفق آخر تحديث على النحو التالي:

عيار 24:

سعر البيع: 7,865 جنيها

سعر الشراء: 7,815 جنيها

عيار 18 :

سعر البيع: 5,895 جنيها

سعر الشراء: 5,865 جنيها

: سعر البيع: 5,895 جنيها سعر الشراء: 5,865 جنيها عيار 14 :

سعر البيع: 4,585 جنيها

سعر الشراء: 4,560 جنيها

: سعر البيع: 4,585 جنيها سعر الشراء: 4,560 جنيها عيار 21 :

سعر البيع: 6,880 جنيها

سعر الشراء: 6,840 جنيها

: سعر البيع: 6,880 جنيها سعر الشراء: 6,840 جنيها الجنيه الذهب:

سعر البيع: 55,040 جنيها

سعر الشراء: 54,720 جنيها

سعر الأونصة اليوم في مصر

الأونصة بالجنيه المصري :

سعر البيع: 244,560 جنيها

سعر الشراء: 243,140 جنيها

: سعر البيع: 244,560 جنيها سعر الشراء: 243,140 جنيها الأونصة بالدولار الأمريكي:

4,545.04 دولار

سعر الدولار وتأثيره على الذهب

سجل دولار الصاغة اليوم نحو:

53.81 جنيه مقابل 53.32 جنيه في البنك

ويعد سعر الدولار أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث يؤدي أي ارتفاع في العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة الذهب محليًا، والعكس صحيح.



تحليل حركة أسعار الذهب اليوم

يؤكد خبراء سوق الذهب أن حالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض تعود إلى:

تقلبات سعر الدولار عالميًا ومحليًا

تغيرات أسعار الأونصة في البورصات العالمية

حجم الطلب المحلي على الذهب

التوترات الاقتصادية والسياسية الدولية

كما يشيرون إلى أن السوق ما زال يتسم بالحذر، مع توقعات باستمرار التحركات السعرية خلال الفترة المقبلة.

ويبحث المهتمون بأسعار الذهب اليوم عن أسعار الذهب اليوم، سعر الذهب في مصر، سعر الذهب عيار 21، سعر الجنيه الذهب، سعر الأونصة، أسعار الذهب الآن، الذهب اليوم في مصر، تحديث أسعار الذهب، سعر الدولار اليوم، سوق الصاغة مصر.