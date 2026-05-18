لجنتا الطقوس والأسرة تناقشان توصيات جديدة ضمن اجتماعات المجمع المقدس

عقدت، مساء اليوم، اللجنة المجمعية للطقوس، اجتماعها في إطار دور الانعقاد السنوي للجان المجمع المقدس.

مناقشة تقارير وتوصيات

تلاها اجتماع اللجنة المجمعية للأسرة، حيث عرض مقررو اللجان الفرعية لكل من اللجنتين تقارير بأعمال اللجنة، وانتهت المناقشات بالاتفاق على التوصيات المزمع تقديمها للعرض في الجلسة العامة للمجمع المقدس.

وتضم لجنة الطقوس، لجان:

١. لجنة الليتورجيا

٢. ⁠لجنة الألحان

٣. ⁠لجنة الاعتراف بالقديسين

٤. ⁠لجنة اللغة القبطية

٥. ⁠لجنة التراث القبطي

٦. ⁠لجنة الترجمة.

بينما تضم لجنة الأسرة، لجان:

١. لجنة الإعداد للزواج

٢. ⁠لجنة المتزوجين

٣. ⁠لجنة الطفولة

٤. ⁠لجنة الرجال

٥. ⁠لجنة الحكماء

٦. ⁠لجنة خدمة المرأة.