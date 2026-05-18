بعد جدل واسع.. الأنبا موسى يحذر من تجاوزات احتفالات دير سمعان الخراز

أثار بيان نيافة الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب، حالة من الجدل والاهتمام بين أبناء الكنيسة، بعدما علّق على ما حدث من تجاوزات خلال أحد الاحتفالات المقامة بدير القديس سمعان الخراز.

وأكد رفضه لأي ممارسات لا تتوافق مع تقاليد وعقائد الكنيسة الأرثوذكسية، ومشددًا على ضرورة الحفاظ على قدسية المناسبات الكنسية وروحها الروحية.

تجاوزات كتابية وعقيدية

وقال الأنبا موسى في بيانه إن ما حدث من تجاوزات خلال الاحتفالات “ليست بحسب عقائد وطقوس الكنيسة الأرثوذكسية”، موضحًا أن هناك تجاوزات كتابية وعقيدية، مطالبًا المسؤولين بضرورة الالتزام بما تسلمته الكنيسة من الآباء، حفاظًا على سلامة الحاضر والمستقبل الكنسي والعقيدي.

وأضاف أن الكنيسة لها طابعها الروحي والطقسي الخاص، الذي يجب الحفاظ عليه بعيدًا عن أي ممارسات تُفقد الاحتفالات قدسيتها ورسالتها الروحية.

انتقادات واسعة

وجاء تعليق الأنبا موسى بعد تداول مقاطع فيديو وصور من الاحتفال أظهرت فقرات غناء ورقص داخل محيط دير القديس سمعان الخراز، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة بين عدد من الأقباط على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن هذه الأجواء لا تتناسب مع قدسية الأديرة والاحتفالات الكنسية.

وفي المقابل، رأى البعض أنها كانت مجرد فقرات احتفالية للشباب، إلا أن بيان الأنبا موسى حسم الجدل بالتأكيد على ضرورة الالتزام بتقاليد الكنيسة وعقائدها الراسخة.