عامل يومية.. تشييع جثمان شاب ضحية حادث تصادم سيارة عمالة على طريق بالمنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية الانجب بمركز أشمون في محافظة المنوفية جثمان الشاب محمد فهمي ممدوح ضحية حادث تصادم سيارة عمالة علي طريق الخطاطبة السادات.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد المقابر بالقرية وتم تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بالقرية.

وسادت حالة من الحزن بين جميع أبناء القرية خاصة أن الشاب متزوج حديثا ولديه طفل يبلغ من العمر 6 أشهر ويخرج يوميا من أجل لقمة العيش.

وأكد الأهالي أن الخبر كان صدمة للجميع فالشاب محمد خرج مع والده ووالدته من أجل العمل باليومية من أجل لقمة العيش في مزارع السادات وأصيب والده ووالدته في الحادث ولكن إصابات بسيطة.

وتابع الأهالي أن العشرات من أهالي القرية يخرجون يوميا للعمل كعمال يومية.

وأوضح الأهالي أن الحزن خيم علي الجميع من ابناء القرية وخرج العشرات من أجل تشييع جثمان ابن قريتهم وسط حالة من الحزن.

ولقي شخصين مصرعهما وأصيب 15 آخرون في حادث تصادم سيارة ربع نقل تقل عمالة على طريق السادات الخطاطبة.

وتبين أن المصابين والوفيات من قري مركز أشمون في محافظة المنوفية وكانوا في طريقهم إلي العمل في إحدي مزارع مدينة السادات.

فيما تم نقل المتوفيين والمصابين إلي مستشفي السادات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.