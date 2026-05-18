الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
حوادث

اليوم.. استمرار محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته بالمنوفية

كريمة عروس المنوفية
مروة فاضل

تباشر محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية اليوم جلسات محاكمة الزوج المتهم بقتل زوجته كريمة عروس المنوفية بعد 4 أشهر من الزواج. 

جاء ذلك بعد عدد من جلسات المحاكمة السابقة وينتظر أهالي المجني عليها النطق بالحكم في القضية.

وتعود أحداث القضية عندما تلقي مدير أمن المنوفية إخطارًا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز. بالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 أشهر من الزواج.

وانتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأكد محامي المجني عليها أحمد طلبة، أن المتهم يواجه أقصي العقوبة لقيامه بقتل الزوجة وجنينها عمدا بعد 4 أشهر من الزواج حيث كانت حاملا في شهرها الثاني.

 وأضاف أحمد طلبة، محامي عروس المنوفية كريمة صقر التي قتلت علي يد زوجها بقرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، إن تقرير الطب الشرعي أكد الضرب العمد للمجني عليها. 

وأكد في تصريحاته لـ صدى البلد، أن نص التقرير الصفة التشريحية أكد وجود كسر في عظمة القص الخاصة بالقفص الصدري نتيجة تعرض المجني عليها لضربات قوية ومتتالية بالقدم علي منطقة الصدر. 

وتابع أن التقرير، أكد أن الضرب أدى إلى نزيف بالرئتين ونزيف بالمخ وتوقف التنفس مما أدى إلى توقف عضله القلب وركلات قوية بمنطقة البطن مما أدى إلى إجهاض المجني عليها.

وأوضح، محامي عروس المنوفية، أن القيد والوصف جناية قتل عمد مقترنة بجناية الإجهاض وطبقا للقانون فإن عقوبة المتهم هي الاعدام شنقا. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية عروس المنوفية محكمة شبين الكوم

