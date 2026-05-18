علي ماهر لا يعرف الخسارة أمام معتمد جمال قبل موقعة الزمالك وسيراميكا

يستعد الزمالك ، لمواجهة سيراميكا كليوباترا باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة ، والأخيرة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لحسم لقب بطولة الدوري كما أن التعادل في صالح الفريق دون النظر لنتائج المنافسين.

ويدخل علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا المباراة بهدف الفوز وضمان التواجد في بطولة الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.

على الجانب الأخر يحاول معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك الفوز وتحقيق لقب بطولة الدوري المصري.

مواجهات علي ماهر ومعتمد جمال

وسبق وتواجه علي ماهر مع معتمد جمال حينما كان الأول مديرا فنيا لفريق المصري البورسعيدي وتولى معتمد مهمة الزمالك بشكل مؤقت

وحقق ماهر الفوز لـ المصري البورسعيدي على جمال مدرب الزمالك المؤقت وقتها بنتيجة هدف دون رد.

وفي الموسم الحالي واجه علي ماهر منافسه معتمد جمال في بطولة كأس مصر وفاز سيراميكا كليوباترا على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف.