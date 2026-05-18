ضبط المتهم بانتحال صفة أمين شرطة

فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بإنتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بإنتحال صفة أمين شرطة ، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالإستيلاء على المبلغ المالى.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.