أحمد إبراهيم:انتظام كافة أعمال الحج حتى الآن.. والتزام كبير من الشركات بالضوابط

أكد أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج السياحي ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات انتظام جميع أعمال الحج السياحي حتى الآن خاصة ما يتعلق برحلات نقل الحجاج برا وجوا والتي تسير بصورة منتظمة، بجانب التميز الكبير لسكن حجاج كما هو معتاد بالحج السياحي.

فنادق مميزة قريبة من المسجد الحرام

أكد إبراهيم، أن الحجاج يقيمون في فنادق مميزة قريبة من المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة، وتتضمن كافة برامج الحج السياحي بما فيها الاقتصادي والبري تقديم وجبات طوال الرحلة بخلاف البوفيهات المفتوحة بفنادق الخمس نجوم ، ورغم قرب الغالبية العظمى من أماكن إقامة الحجاج من الحرمين الشريفين بمكة والمدينة إلا أن هناك عدد من الفنادق وفرت باصات تنقل الحجاج من وإلى المسجد الحرام في مكة تيسيرا على الحجاج.

وقد واصلت بعثة الحج السياحي من الغرفة والوزارة جهودها لمتابعة الحج وتدفق رحلات نقل الحجاج برا وجوا، والاطمئنان على كافة الخدمات المقدمة لهم، وقد انتشر جميع اعضاء اللجان الفرعية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالتواجد والمرور على أماكن إقامة حجاج السياحة، يأتي ذلك اولا للإطمئنان على الحجاج في كافة برامج الحج السياحي "الخمس نجوم والاقتصادي والبري" وثانيا للتأكد من التزام جميع الشركات ببرامجها للحج المعتمدة من الوزارة والمتعاقد عليها مع الحجاج

وقد كشفت التقرير الأولية التي تلقتها البعثة وجود التزام تام حتى الآن من الشركات بتعاقداتها مع الحجاج فيما يخص السكن في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.