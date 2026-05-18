أمسية ثقافية تتناول الموسيقى والغناء فى أفلام يوسف شاهين بالأوبرا

تحت عنوان غنا القاهرة تنظم دار الأوبرا المصرية أمسية مميزة تتناول الموسيقى والغناء فى أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين وتأتى فى إطار نشاطها الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى وتقام فى السابعة والنصف مساء الأربعاء 20 مايو على المسرح الصغير ويخرجها هانى حسن وتقدمها أميرة فراج ونديم هشام.

وتستضيف كل من الدكتورة سحر نوح، الدكتورة مريم نوح، وتضم فقرات فنية تؤديها فرقة أعز الناس للموسيقى والغناء وذلك تحت إشراف عام ونقد موسيقى الدكتور هشام نبوي، وتحليل موسيقى الدكتور طارق مهران، ونقد سينمائي دعاء حلمى، بجانب إستعراضات الفنون الشعبية التى يقدمها حسان صابر، برؤية فنية وإشراف عام للدكتور سامح عبد العزيز ، والاخراج التنفيذى إنجى اسكندر .

تمثل الأمسية رحلة فى فنون الموسيقى والغناء التى تضمنها العالم السينمائى للمخرج العبقرى يوسف شاهين وما حملته من رؤى إنسانية وبصرية صنعت جانباً من خصوصية تجربته الإبداعية .