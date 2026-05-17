اقتصاد

بعائد 27% وعمرة مجانية.. أفضل شهادات الادخار الإسلامية في 2026

شهادات ادخار إسلامية بعائد تنافسي في البنوك
رانيا أيمن

مع تزايد إقبال العملاء على شهادات الإدخار في البنوك، تساءل البعض أيضاً عن الشهادات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث بدأت البنوك العاملة في مصر في طرح شهادات ادخار إسلامية وصكوك استثمارية بعوائد تنافسية تناسب مختلف احتياجات العملاء سواء للراغبين في العائد الشهري أو التراكمي أو حتى العائد اليومي.

وتتنوع الشهادات الإسلامية داخل البنوك المصرية من حيث مدة الاستثمار ودورية صرف الأرباح والحد الأدنى للشراء بما يمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة مدخراتهم مع ضمان توافق المعاملات مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أسعار شهادات الإدخار

وجاءت أبرز الشهادات الإسلامية في البنوك كالتالي:

أولًا الشهادة الإسلامية ذات العائد المتغير من بنك الكويت الوطني NBK

يقدم بنك الكويت الوطني شهادة إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بعائد متغير تنافسي

  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه
  • متاحة للأفراد فقط
  • متوفرة بالجنيه المصري
  • إمكانية كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر
  • إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 90% من قيمة الشهادة

العائد المتوقع:

  • 18.75% بعائد شهري
  • 19.25% بعائد ربع سنوي

كما تتيح الشهادة خدمات متعددة للعملاء منها الإنترنت البنكي وخدمة الرسائل المصرفية وبطاقات الخصم المباشر إلى جانب خدمة العملاء على مدار الساعة.

شهادات الإدخار بالبنوك

ثانيًا شهادات بنك فيصل الإسلامي

يطرح بنك فيصل الإسلامي مجموعة متنوعة من شهادات الادخار الإسلامية التي تعتمد على الاستثمار وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية

شهادة “نماء” السباعية ذات العائد التراكمي

  • مدة الشهادة: 7 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
  • العائد تراكمي ويتم إعادة استثماره طوال مدة الشهادة
  • متاحة للمصريين والأجانب والأفراد والمؤسسات
  • إمكانية استرداد قيمة الشهادة وأرباحها بعد مرور عامين
  • إمكانية الحصول على 50% من العائد التراكمي بعد 4 سنوات
  • الدخول في سحب العمرة مرتين سنويًا بشرط ألا يقل الرصيد عن 5000 جنيه

وتتميز شهادة “نماء” بتوجيه أموالها إلى استثمارات طويلة الأجل ذات عوائد مرتفعة مما يمنح العملاء معدل عائد أعلى مقارنة ببعض الأوعية الادخارية الأخرى

شهادة “ازدهار” الخماسية ذات العائد الشهري المتغير

  • مدة الشهادة: 5 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
  • عائد شهري متغير يصرف بشكل دوري
  • إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر
  • إضافة العائد تلقائيًا إلى حساب العميل
  • متاحة للمصريين والأجانب والقُصر
  • إمكانية الدخول في سحب العمرة مرتين سنويًا

وتعد شهادة “ازدهار” من أبرز الشهادات الإسلامية التي تجمع بين العائد الدوري والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية

ثالثًا شهادات المعاملات الإسلامية من بنك مصر

يوفر بنك مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء بالجنيه المصري أو الدولار وذلك من خلال فروع المعاملات الإسلامية التابعة للبنك

وتشمل شهادات بنك مصر الإسلامية:

  • شهادات بعائد شهري
  • شهادات بعائد ربع سنوي
  • شهادات بالجنيه المصري
  • شهادات بالدولار الأمريكي

ومن أبرز التفاصيل:

  • مدد تبدأ من 3 سنوات وحتى 5 سنوات
  • الحد الأدنى يبدأ من 500 جنيه أو 500 دولار حسب نوع الشهادة
  • إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر
  • إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة
  • احتساب العائد من يوم الشراء

ويتم تحديد العائد وفقًا لنتائج الأعمال الخاصة بالفروع الإسلامية داخل البنك وطبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية لذلك تختلف نسب العائد بحسب نوع الشهادة ودورية الصرف

رابعًا صكوك “ميسرة” الإسلامية من بنك قناة السويس

طرح بنك قناة السويس صكوك الشهادات الإسلامية “ميسرة” بصيغة الاستثمار بالوكالة لمدة 3 سنوات بعائد تنافسي مرتفع

تفاصيل الصكوك:

  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 10 آلاف جنيه ومضاعفات الألف
  • عائد يومي يصل إلى 26.5%
  • عائد شهري يصل إلى 27%
  • إمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر
  • احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء

ويتم تحديد العائد وفقًا لسعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري مع خصم نسبة محددة بحسب دورية صرف العائد

كما تطرح بنوك أخرى داخل السوق المصري شهادات ادخار متوافقة مع الشريعة الإسلامية من بينها البنك الأهلي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي إلى جانب عدد من البنوك الأخرى حيث أصبح العملاء يمكنهم الاختيار بين عشرات الأوعية الادخارية الإسلامية داخل ما يقرب من 10 بنوك تعمل في السوق المصري.

