بنك مصر يطرح 7 شهادات ادخار في 2026 بفائدة تصل لـ 20,5%

مع استمرار سعي المواطنين نحو تأمين مدخراتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، طرح بنك مصر حلولاً ادخارية متنوعة تناسب مختلف المستويات من خلال طرحه لمجموعة من شهادات الإدخار والتي تمنح العملاء خيارات متعددة بين العائد الثابت والمتغير والشهادات المتناقصة، لمساعدتهم على اتخاذ القرار الأنسب والشهادة الأفضل لهم.



أولاً: شهادة القمة



وتعتبر هذه الشهادة من أبرز الأوعية الادخارية التي تمنح استقراراً في الدخل الشهري.

سعر الفائدة هو 17.25% سنوياً.

نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

دورية الصرف هي شهرياً.

مدة الشهادة هي 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه ومضاعفاتها.



ثانياً: شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة



تتميز هذه الشهادة بمنح عائد مرتفع في السنة الأولى يتناقص تدريجياً في السنوات التالية.

سعر الفائدة في السنة الأولى 20.5%، وفي السنة الثانية 16.25%، وفي السنة الثالثة 12.25%.

نوع العائد متناقص سنوياً.

مدة الشهادة هي 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه ومضاعفاتها.



ثالثاً: شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير



وتوفر هذه الشهادة مرونة كبيرة للعملاء الراغبين في الحصول على دخل يومي.

سعر الفائدة حوالي 19% سنوياً وهي متغيرة حسب قرارات البنك المركزي.

نوع العائد متغير يومياً.

دورية الصرف هي يومياً.

مدة الشهادة هي 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه ومضاعفاتها.



رابعاً: الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري



وتتحرك فائدة هذه الشهادة صعوداً وهبوطاً ارتباطًا بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي.

سعر الفائدة مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي وهو حالياً في حدود 19%.

نوع العائد متغير.

دورية الصرف هي شهرياً.

مدة الشهادة هي 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء هو 500 جنيه ومضاعفاتها.



خامساً: شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات



وتستهدف هذه الشهادة العملاء الراغبين في تأمين عائد ثابت لفترة زمنية طويلة.

سعر الفائدة 12.75% للعائد الشهري، أو 13% للعائد السنوي.

نوع العائد ثابت.

دورية الصرف هي شهرياً أو سنوياً حسب اختيار العميل.

مدة الشهادة هي 5 سنوات.

الحد الأدنى للشراء 1200 جنيه للعائد الشهري و1000 جنيه للعائد السنوي.



سادساً: شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات



وتعد أطول شهادة ادخار يقدمها البنك للأفراد لضمان الاستقرار المالي.

سعر الفائدة حوالي 12.75% سنوياً.

نوع العائد ثابت.

دورية الصرف هي شهرياً.

مدة الشهادة هي 7 سنوات.

الحد الأدنى للشراء هو 750 جنيهاً ومضاعفاتها.



سابعاً: شهادة أمان المصريين



وتقدم هذه الشهادة ميزات تأمينية إلى جانب العائد المادي.

سعر الفائدة 13% سنوياً.

نوع العائد ثابت.

دورية الصرف يتم صرف الفوائد في نهاية مدة الشهادة.

مدة الشهادة 3 سنوات وتجدد لمدتين فقط.

الحد الأدنى للشراء 500 جنيه والحد الأقصى 2500 جنيه.

تقدم الشهادة وثيقة تأمين على الحياة وجوائز مالية دورية.

تتيح كافة هذه الشهادات للعملاء إمكانية الاقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة لتسهيل المعاملات الشرائية.