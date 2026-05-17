تحذير عاجل.. السعودية: 20 ألف ريال غرامة مالية لمن يحاول أداء الحج دون تصريح

أكدت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي بحق من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، ابتداء من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

وطالبت وزارة الداخلية السعودية الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447هـ والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة ذلك يعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق السعودية.