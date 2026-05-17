السفارة الأمريكية تحصد لقب دوري الدبلوماسيين لكرة القدم في مصر

تُوج فريق السفارة الأمريكية بالقاهرة بلقب بطولة دوري الدبلوماسيين لكرة القدم 2026، بعد فوزه على منتخب فرنسا بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملاعب نادي الجزيرة الرياضي، وسط حضور دبلوماسي ورياضي كبير.

وشهدت البطولة أجواء حماسية ومنافسة قوية بين الفرق المشاركة من مختلف السفارات والبعثات الدولية في مصر.

وشارك في المباراة النهائية عدد من الدبلوماسيين والسفراء، حيث حرص سفيرا فرنسا والولايات المتحدة على التواجد داخل الملعب، في لقطة عكست الروح الودية التي تميز البطولة.

وأكد منظمو الحدث أن دوري الدبلوماسيين أصبح منصة لتعزيز التواصل الثقافي والإنساني بين الشعوب من خلال الرياضة، خاصة مع استمرار البطولة للعام الثامن على التوالي.

ومن جهته، أعرب القائم بأعمال السفير الأمريكي روبرت سيلفرمان عن سعادته بالتتويج، مشيداً بالأداء القوي للفريقين وبالأجواء الرياضية التي سادت اللقاء.

وأكد “سيلفرمان” أن البطولة تعكس قيم التعاون والصداقة بين الدول المشاركة.